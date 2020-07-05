海陸膠艇翻覆意外再添1死 上士陳志榮晚間拔管

前天海陸聯合登陸作戰操演出意外3人重傷，今天凌晨上兵蔡博宇今天凌晨12點36分在家屬同意放棄急救，拔管死亡，今晚國軍總醫院左營分院證實，另名海陸上士陳志榮，今晚6點29分家屬也同意放棄急救，宣告死亡。另一名中士仍在搶救中。海陸操演膠艇翻覆意外目前已釀兩死。

檢方今天下午已相驗蔡博宇遺體，確認死因是溺斃，不會複驗，預計晚間前往相驗陳志榮遺體。

【中央社／高雄5日電】

海軍陸戰隊3日聯合登陸作戰操演發生橡皮艇翻覆意外，殉職官兵再添1人，國軍高雄醫院左營分院今晚表示，陸戰隊上士陳志榮於傍晚6時29分，家屬同意放棄急救宣告死亡。

這起意外已造成2死1命危、1輕傷。其中士官阿瑪勒．道卡都仍在左營分院加護病房使用葉克膜搶救中。

海軍司令部表示，上士陳志榮與上兵蔡博宇於本次操演中，戮力戰訓因公殉職，英勇行舉堪稱「國軍菁英、陸戰隊英雄」，海軍司令部深感悲慟與不捨，並再次向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。