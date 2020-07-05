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負責演習少校輕生 海軍司令部：對落海士兵感到沮喪

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
圖為海軍陸戰隊九九旅步一營步一連2013年在左營實施操舟演習登陸。圖／本報系資料照
圖為海軍陸戰隊九九旅步一營步一連2013年在左營實施操舟演習登陸。圖／本報系資料照

針對海軍教準部所屬戰技訓測中心楊姓少校輕生案，海軍司令部今表示，海軍教準部專案小組初步調查，楊姓少校曾校同袍吐露，對於對落海意外事件肇生人員傷亡感到沮喪、難過。綜合研判，楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事。

海軍司令部表示，楊員為兩棲蛙人出身，擔任兩棲教官已7年，對兩棲登陸專業經驗豐富，平時工作、教學認真負責，對自我要求甚高，經訪談楊員同事、部屬、長官及操演部隊相關幹部，對楊員教學認真及工作負責態度均表達肯定，認為楊員是位難得的優秀教官。

海軍司令部進一步表示，楊員是一位優秀專業的兩棲教官，對此不幸事件，海軍深表遺感與不捨，將全力協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強生命教育，避免再生憾事。

海軍

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