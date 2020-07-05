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軍人演訓意外難免：美軍每年死亡將近百人

聯合報 / 記者程嘉文
美國海軍執行海葬，2004年。圖/美國海軍檔案照
美國海軍執行海葬，2004年。圖/美國海軍檔案照

海軍陸戰隊發生突擊膠舟翻覆，導致三名官兵死傷的不幸事件。近年國內媒體與輿論生態，軍中一旦發生傷亡事故，往往也成為輿論千夫所指的焦點。因此國防部高層慣於在每次重大演習前，都要三令五申，公開強調以「零風險，零意外」為首務。不過以全球作戰經驗最豐富的美軍而言，每年都難免發生不少意外傷亡，光是直接在平日演訓、非戰鬥任務中造成的人命損失，每年將近百人，甚至遠高於海外用兵的陣亡。

依據五角大廈向美國國會提交的報告資訊，從2006年到2018年之間，即使美軍同時在阿富汗、伊拉克等地作戰，但這些年中死亡的現役軍人（含被動員的後備役人員）中，只有16.3%是陣亡，意外死亡則高達31.9%。美國國會國防委員會審查2019年國防授權法案時的另一份報告指出，2017年美軍在作戰中陣亡21人，但在演訓意外中却損失80人。

美國海軍學會（USNI）指出，海軍（包括陸戰隊）在2018年共有20名官兵在演訓中死亡，原因包括墜機、降落傘未開、船上失蹤疑似墜海、被螺旋槳擊中、飛機副油箱掉落砸傷、小艇翻覆等，官階由中校到士兵。其中陸戰隊人數僅占全海軍三分之一（17萬人，一般海軍33萬人），但演訓死亡人數達12人。在美軍中，陸戰隊的演訓傷亡比例往往最高。

總數47萬人的美國陸軍，依據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，2018年共有18人在演訓中身亡、66人重傷；2019年則有20人身亡、70人重傷。

觀察家報也訪問陸軍中將退伍的傳統基金會國防政策研究中心主任斯波爾（Thomas Spoehr），他表示：任何的傷亡都是悲劇，但是軍事訓練從根本上就是危險行為，想把損失降到零，是非常困難的事情。

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