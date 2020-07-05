快訊

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「樂士文號」見證空軍百年建軍史 背後還有這些故事

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
復刻版的「樂士文號」跟原型號飛機一樣大小，內裝機車馬達，所以飛機螺旋槳可以啟動。記者徐白櫻／攝影
復刻版的「樂士文號」跟原型號飛機一樣大小，內裝機車馬達，所以飛機螺旋槳可以啟動。記者徐白櫻／攝影

今年空軍建軍滿百年，高雄岡山空軍航空教育館內的復刻版「樂士文號」見證歷史，此型號戰鬥機是首批國機國造飛機，並依當年曾搭過飛機的孫中山夫人宋慶齡的英文名命名，雖然原型機已在陳炯明叛變中燒毀，模型飛機製作達人黃良誠打造一比一擬真模型機供航空迷追思，空軍建軍滿百年之際格外有意義。

高雄岡山是空軍搖籃，空軍官校設有軍史館與航空教育館，大量實體展示機記錄空軍發展歷程。今年是國父孫中山創建空軍滿百年，軍史館規畫「空軍百年建軍史特展」，航空教育館則有一架意義不凡的「樂士文號」呼應空軍百年歷史。

航空教育館組長王奕縢指出，國父孫中山在民國9年成立航空局，「樂士文號」是國人自行設計的第一架飛機，民國12年打造完成，宋慶齡曾搭機，當時打造三架同型號飛機，其中一架以宋慶齡的英文名取為「樂士文號」，但全在陳炯明叛變時燒毀。

2年多前，自身是航空迷的大學教師彭斯民拿出百萬存款，委託模型機製作達人黃良誠打造一架跟原機一樣大小的「樂士文號」模型機，捐贈給航空教育館充當展示機。

「樂士文號」時速120公里，搭乘二人，可加掛炸彈架。模型機製作考究，翼展10.16公尺、機長6.40公尺，尾翼兩側漆上「航空局」標誌，上頭寫上「民國12年6月」代表完成日期。

高雄岡山空軍航空教育館內有關「樂士文號」的介紹，上頭還有孫中山與夫人宋慶齡在飛機前的珍貴合影。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山空軍航空教育館內有關「樂士文號」的介紹，上頭還有孫中山與夫人宋慶齡在飛機前的珍貴合影。記者徐白櫻／翻攝
「樂士文號」可說是國機國造的先鋒，參觀航空教育館的小朋友開心合影。記者徐白櫻／攝影
「樂士文號」可說是國機國造的先鋒，參觀航空教育館的小朋友開心合影。記者徐白櫻／攝影

空軍 岡山

延伸閱讀

掀前空軍桃園基地神秘面紗 退役飛行員捐出珍藏老照片

相關新聞

演習意外連環悲劇 當時目擊軍官這樣說

海軍訓練發生翻艇演外，上兵蔡博宇今天死亡，另有兩人還在與死神搏鬥，又發生負責此次訓練任務的楊姓少校自殺身亡，連環悲劇讓軍...

「樂士文號」見證空軍百年建軍史 背後還有這些故事

今年空軍建軍滿百年，高雄岡山空軍航空教育館內的復刻版「樂士文號」見證歷史，此型號戰鬥機是首批國機國造飛機，並依當年曾搭過...

影／陸戰操演翻艇上兵不治 總統、蘇揆哀悼 要求速調查

海軍陸戰隊聯合登陸操演發生翻艇意外，上兵蔡博宇今天凌晨在家屬同意放棄急救後，宣告不治，蔡英文總統今天表示哀悼與不捨，並要...

漢光預演落海上兵不治 蘇貞昌：從優撫卹 進行檢討

漢光演習將在7月13日登場，海軍陸戰隊99旅3日進行預演，不料在操舟訓練時膠舟意外翻覆，造成多人落海、送醫，其中一名落海...

海陸上兵不治 蔡英文促國防部盡速查事件發生原因

海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，三名官兵嚴重嗆溺，其中上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨宣...

影／上兵蔡博宇搶救不治 蔡總統：感到沉痛與不捨

蔡英文總統上午應邀出席「第12屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕儀式，會後受訪就漢光演習操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博...

上兵蔡博宇搶救不治 海軍：他是陸戰隊英雄

海軍司令部上午表示，「聯合登陸作戰」操演意外落海的上兵蔡博宇，經醫院積極搶救後，仍告不治。

海軍翻覆意外上兵傷重不治 蔡總統：籲儘速調查

海軍陸戰隊99旅步二營膠艇日前在左營操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博宇今天凌晨不治。蔡英文總統今向家屬表達哀悼之意，也要...

陸戰操演意外上兵殉職 海軍不捨

海軍陸戰隊99旅步二營膠艇3日在左營操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博宇今天凌晨不治，海軍司令部十分不捨，除向家屬表達哀悼...

海陸落水上兵凌晨宣告死亡 司令部：足為陸戰隊英雄

海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，3名官兵嚴重嗆溺，上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨12點...

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

海軍陸戰隊99旅前天聯合登陸操演發生翻艇意外，3名官兵落水嚴重嗆溺，還在海軍總醫院左營分院搶救。院方今天凌晨證實，蔡姓上...

漢光意外 海象變化超過膠艇負荷

海軍陸戰隊九九旅步二營前天聯合登陸作戰操演時，膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成三名士官兵嗆溺命危，還在靠葉克膜苦撐搏命；據...

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

游錫堃：中醫傳到台灣 改叫「台醫」也不錯

疫情捲土重來？西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本再封

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。