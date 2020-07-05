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「樂士文號」見證空軍百年建軍史 背後還有這些故事
今年空軍建軍滿百年，高雄岡山空軍航空教育館內的復刻版「樂士文號」見證歷史，此型號戰鬥機是首批國機國造飛機，並依當年曾搭過飛機的孫中山夫人宋慶齡的英文名命名，雖然原型機已在陳炯明叛變中燒毀，模型飛機製作達人黃良誠打造一比一擬真模型機供航空迷追思，空軍建軍滿百年之際格外有意義。
高雄岡山是空軍搖籃，空軍官校設有軍史館與航空教育館，大量實體展示機記錄空軍發展歷程。今年是國父孫中山創建空軍滿百年，軍史館規畫「空軍百年建軍史特展」，航空教育館則有一架意義不凡的「樂士文號」呼應空軍百年歷史。
航空教育館組長王奕縢指出，國父孫中山在民國9年成立航空局，「樂士文號」是國人自行設計的第一架飛機，民國12年打造完成，宋慶齡曾搭機，當時打造三架同型號飛機，其中一架以宋慶齡的英文名取為「樂士文號」，但全在陳炯明叛變時燒毀。
2年多前，自身是航空迷的大學教師彭斯民拿出百萬存款，委託模型機製作達人黃良誠打造一架跟原機一樣大小的「樂士文號」模型機，捐贈給航空教育館充當展示機。
「樂士文號」時速120公里，搭乘二人，可加掛炸彈架。模型機製作考究，翼展10.16公尺、機長6.40公尺，尾翼兩側漆上「航空局」標誌，上頭寫上「民國12年6月」代表完成日期。
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