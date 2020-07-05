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影／陸戰操演翻艇上兵不治 總統、蘇揆哀悼 要求速調查

聯合報 / 記者 王彥鈞 游昌樺 莊昭文 黃純益／即時報導
蔡姓上兵在今天凌晨被宣告死亡，總統蔡英文表示，要向家屬哀悼致意，並感到非常沉重、哀傷與不捨，已要求國防部盡速做最完整的調查，降低未來發生憾事的風險。記者王彥鈞／攝影
蔡姓上兵在今天凌晨被宣告死亡，總統蔡英文表示，要向家屬哀悼致意，並感到非常沉重、哀傷與不捨，已要求國防部盡速做最完整的調查，降低未來發生憾事的風險。記者王彥鈞／攝影

海軍陸戰隊聯合登陸操演發生翻艇意外，上兵蔡博宇今天凌晨在家屬同意放棄急救後，宣告不治，蔡英文總統今天表示哀悼與不捨，並要求國防部盡速做最完整的調查，避免不必要的風險，在未來造成更多不需要的憾事。蔡英文表示，她也要利用機會向國軍弟兄姐妹表達，他們為國家犧牲奉獻的最高敬意和感謝，另一方面也要求國防部全力照顧國家弟兄姐妹，尤其是在這次意外事件中，無論是受傷或殉職的同袍，都要給予最好的照顧，對於家屬也要盡到最好最完整的照顧。

另外兩名士官仍在搶救中，蘇貞昌上午參觀2020新北市鼓藝節，會前受訪時表示，對蔡姓上兵會從優撫卹，並幫助家屬處理後事，希望用最好、最有效的方式治療，讓他們早日康復。蘇貞昌說，中國從不放棄武力併吞台灣，所以一定要做最好的準備，這麼多年輕將士不畏勞苦進行操演，卻發生意外，政府非常遺憾，對相關操演也會實際檢討。

蔡英文 蘇貞昌 國防部 國軍

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