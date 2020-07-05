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海軍教準部證實訓練官輕生 未受長官責難釐清死因

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
海軍陸戰隊99旅步二營聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，負責此次訓練任務海軍教育訓練暨準則發展指揮部的楊姓少校，今天上午被發現在寢室尋短。圖為海軍陸戰隊2013年特戰突擊實兵演練。 圖／本報系資料照
海軍陸戰隊99旅步二營聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，負責此次訓練任務海軍教育訓練暨準則發展指揮部的楊姓少校，今天上午被發現在寢室尋短。圖為海軍陸戰隊2013年特戰突擊實兵演練。 圖／本報系資料照

一名負責今年漢光演習海軍陸戰隊兩棲作戰操舟演訓合格簽證業務的楊姓少校上午被發現在辦公室輕生，送醫不治。海軍教育訓練暨準則發展指揮部今日表示，海軍教準部所屬戰技訓測中心楊姓軍官，今日上午由單位同仁發現疑似自我傷害，經急救後轉送國軍高雄總醫院左營分院，仍宣告不治。

海軍教準部進一步表示，對此不幸事件深表遺憾，本部已責派幹部前往協助家屬處理善後事宜，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育。

海軍教準部說明，楊姓軍官為本次聯合登陸作戰操演訓練教官之一，本部配合司令部調查小組初步瞭解，該員並未受到任何長官責難情事，目前刻正配合檢調釐清自傷原因，籲請媒體勿臆測報導。

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海軍 漢光演習 教官

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