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海陸上兵不治 蔡英文促國防部盡速查事件發生原因
海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，三名官兵嚴重嗆溺，其中上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨宣告死亡。今早蔡英文總統也對此表達哀悼之意，並表示希望國防部能全力照顧受傷的國軍弟兄，並盡速調查事件發生原因。
蔡英文總統今早參加第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，會中提及新冠肺炎疫情，中醫不僅加入居家檢疫的診療服務，也努力研發治療處方。我國於去年也通過第一步專屬中醫藥的中醫藥發展法，並編列5年6.7億的預算，提升中醫照護品質。另健保給付也新增中醫提升慢性腎臟病試辦計畫，相信原僅占健保總額3.6％的中醫會繼續往上走。
會後，蔡英文則針對日前海軍陸戰隊作戰操演時發生翻艇意外，上兵蔡博宇於今天凌晨宣告死亡，表示「在這裡向家屬表達哀悼之意」。
蔡英文除表達哀傷及不捨外，對於國軍弟兄姊妹為國家犧牲奉獻也表達敬意與感謝。她更表示，已要求國防部全力照顧弟兄姊妹，尤其在這次事件中受傷或殉職的同胞，「照顧要是最好的」，對家屬也要盡到最好、最完整的照顧。
她更指示，國防部應盡速針對這次意外的發生原因做完整調查，並希望在很多的演訓中，夠過不斷地檢討和改進，以避免不必要的風險，造成更不需要的憾事。
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