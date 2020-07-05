快訊

指考歷史／考歐瘟疫史 考生：不難！選項設計有誘答性

指考歷史／考生：難易適中 不會太刁難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海陸上兵不治 蔡英文促國防部盡速查事件發生原因

聯合報 / 記者楊雅棠/即時報導
蔡英文總統今早參加第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇。記者楊雅棠／攝影
蔡英文總統今早參加第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇。記者楊雅棠／攝影

海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，三名官兵嚴重嗆溺，其中上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨宣告死亡。今早蔡英文總統也對此表達哀悼之意，並表示希望國防部能全力照顧受傷的國軍弟兄，並盡速調查事件發生原因。

蔡英文總統今早參加第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，會中提及新冠肺炎疫情，中醫不僅加入居家檢疫的診療服務，也努力研發治療處方。我國於去年也通過第一步專屬中醫藥的中醫藥發展法，並編列5年6.7億的預算，提升中醫照護品質。另健保給付也新增中醫提升慢性腎臟病試辦計畫，相信原僅占健保總額3.6％的中醫會繼續往上走。

會後，蔡英文則針對日前海軍陸戰隊作戰操演時發生翻艇意外，上兵蔡博宇於今天凌晨宣告死亡，表示「在這裡向家屬表達哀悼之意」。

蔡英文除表達哀傷及不捨外，對於國軍弟兄姊妹為國家犧牲奉獻也表達敬意與感謝。她更表示，已要求國防部全力照顧弟兄姊妹，尤其在這次事件中受傷或殉職的同胞，「照顧要是最好的」，對家屬也要盡到最好、最完整的照顧。

她更指示，國防部應盡速針對這次意外的發生原因做完整調查，並希望在很多的演訓中，夠過不斷地檢討和改進，以避免不必要的風險，造成更不需要的憾事。

中醫 蔡英文 國防部

延伸閱讀

海軍翻覆意外上兵傷重不治 蔡總統：籲儘速調查

羅智強：民進黨經濟政策僅舔共？對陸出口創10年新高

參審、陪審吵不休…蔡英文為何硬推國民法官？

林鶴明批李眉蓁缺席政見會 藍：蔡英文選新北時也拒去

相關新聞

海陸落水上兵凌晨宣告死亡 司令部：足為陸戰隊英雄

海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，3名官兵嚴重嗆溺，上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨12點...

漢光預演落海上兵不治 蘇貞昌：從優撫卹 進行檢討

漢光演習將在7月13日登場，海軍陸戰隊99旅3日進行預演，不料在操舟訓練時膠舟意外翻覆，造成多人落海、送醫，其中一名落海...

海陸上兵不治 蔡英文促國防部盡速查事件發生原因

海軍陸戰隊99旅步二營前天聯合登陸作戰操演發生翻艇意外，三名官兵嚴重嗆溺，其中上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，今天凌晨宣...

影／上兵蔡博宇搶救不治 蔡總統：感到沉痛與不捨

蔡英文總統上午應邀出席「第12屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕儀式，會後受訪就漢光演習操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博...

上兵蔡博宇搶救不治 海軍：他是陸戰隊英雄

海軍司令部上午表示，「聯合登陸作戰」操演意外落海的上兵蔡博宇，經醫院積極搶救後，仍告不治。

海軍翻覆意外上兵傷重不治 蔡總統：籲儘速調查

海軍陸戰隊99旅步二營膠艇日前在左營操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博宇今天凌晨不治。蔡英文總統今向家屬表達哀悼之意，也要...

陸戰操演意外上兵殉職 海軍不捨

海軍陸戰隊99旅步二營膠艇3日在左營操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博宇今天凌晨不治，海軍司令部十分不捨，除向家屬表達哀悼...

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

海軍陸戰隊99旅前天聯合登陸操演發生翻艇意外，3名官兵落水嚴重嗆溺，還在海軍總醫院左營分院搶救。院方今天凌晨證實，蔡姓上...

漢光意外 海象變化超過膠艇負荷

海軍陸戰隊九九旅步二營前天聯合登陸作戰操演時，膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成三名士官兵嗆溺命危，還在靠葉克膜苦撐搏命；據...

官兵操演遇險命危 4稚子祈福：我會乖乖、快回來抱我

海軍陸戰隊九九旅步二營昨天聯合登陸作戰操演時，膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，造成三名士官兵嗆溺命危，還在靠葉克膜苦撐搏命。官...

共機今再侵我防空識別區 6月9日來第10度入侵

空軍司令部今天表示，上午共機短暫入侵我方西南空域防空識別區（ADIZ），空軍曾實施廣播驅離。

潛艦戰雷射擊靶艦出列 除役濟陽艦近日東南海域就位

海軍在漢光實兵操演項目中，海龍潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷戰雷射擊，軍方證實，海軍目前已完成舷號932濟...

熱門新聞

最早通報新冠肺炎疫情者非中國 陳時中：事實漸明朗

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」

誰最早通報武漢疫情？世衛改口：不是中國官方

高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

官兵操演遇險命危 4稚子祈福：我會乖乖、快回來抱我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。