海軍翻覆意外上兵傷重不治 蔡總統：籲儘速調查

海軍陸戰隊99旅步二營膠艇日前在左營操演發生翻覆意外，落海的上兵蔡博宇今天凌晨不治。蔡英文總統今向家屬表達哀悼之意，也要求國防部儘速做最完整的調查，避免更多的憾事發生。

蔡英文總統今上午出席「第12屆臺北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，在受訪時表示，今天凌晨失去一位國軍弟兄，她向家屬表達哀悼之意，感到非常的沈重、哀傷與不捨，並利用這個機會，向所有的國軍弟兄姊妹，對他們為國家的犧牲奉獻，表達最高的敬意和感謝。

蔡英文總統指出，除了要求國防部對受傷或是殉職的國軍弟兄姐妹給予最好的照顧，並對家屬盡到最好、最完整的照顧，也希望國防部針對出事原因，儘速做最完整的調查，避免未來再承受不必要的風險，造成不需要的憾事發生，也盼透過不斷地檢討改進，能在未來的演訓中把憾事減到最少。