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海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡
海軍陸戰隊99旅前天聯合登陸操演發生翻艇意外，3名官兵落水嚴重嗆溺，還在海軍總醫院左營分院搶救。院方今天凌晨證實，蔡姓上兵在家屬同意下放棄急救，今天0點36分宣告死亡。
目前還有陳姓上士、道卡度姓中士還在海總加護病房，靠葉克膜搶命；院方表示，繼續全力搶救。
海軍陸戰隊99旅步二營前天上午在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑海象突變，導致膠艇翻覆，艇上7員落水。軍方搶救人員上岸，其中3名士官兵一度失去生命跡象，送醫施以葉克膜搶救，均尚未脫離險境，還在加護病房觀察救治。
高醫左營分院昨天表示，3名溺水重症官兵送院時無生命跡象，心臟外科團隊第一時間急救，恢復心跳、血壓，但還不穩定，目前裝葉克膜救治，生命徵象稍稍回穩，還在觀察；經檢視，3名患者四肢、軀幹有輕微擦傷，心肺功能都不穩，肺部浸潤狀況都滿嚴重，出現肺水腫、肺積水，還在全力搶救。
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