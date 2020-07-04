潛艦戰雷射擊靶艦出列 除役濟陽艦近日東南海域就位

海軍在漢光實兵操演項目中，海龍潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷戰雷射擊，軍方證實，海軍目前已完成舷號932濟陽艦、230中邦艦兩艘靶艦整備，近期將由大字號拖船拖至東南海域靶區就位。

海軍大型靶艦目前還有濟陽艦與中邦艦，目前已整備完畢，兩艘大字號上個月進入高雄港待命拖航，軍方人士說，現階段沒有靶艦不足的問題。

海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦為靶艦。