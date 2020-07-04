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潛艦戰雷射擊靶艦出列 除役濟陽艦近日東南海域就位

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍濟陽艦服役時的英姿。 圖／讀者周民孝提供
海軍濟陽艦服役時的英姿。 圖／讀者周民孝提供

海軍在漢光實兵操演項目中，海龍潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷戰雷射擊，軍方證實，海軍目前已完成舷號932濟陽艦、230中邦艦兩艘靶艦整備，近期將由大字號拖船拖至東南海域靶區就位。

海軍大型靶艦目前還有濟陽艦與中邦艦，目前已整備完畢，兩艘大字號上個月進入高雄港待命拖航，軍方人士說，現階段沒有靶艦不足的問題。

海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦為靶艦。

海軍大氣海洋局前日發出通報，海軍位於台灣東南方海域的兩艘靶船，分別於7月1日14時48分及18時47分沉沒，呼籲航行船隻多加注意。外界質疑靶船之一的海陽艦應供重雷射擊使用，靶船疑提前遭擊沉。但海軍上午否認，兩艘靶艦是按訓練規劃由反艦飛彈擊沈。

海軍在漢光實兵操演項目中，海龍潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦（如圖）為靶艦。 圖／讀者周民孝提供
海軍在漢光實兵操演項目中，海龍潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦（如圖）為靶艦。 圖／讀者周民孝提供

海軍 南海 潛艦

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