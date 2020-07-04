影／海軍陸戰隊3官兵裝葉克膜博命！家屬探視難掩憂心

海軍陸戰隊99旅昨天聯合登陸操演發生翻艇意外，造成3名士官兵嗆溺命危。各界集氣祈福重傷官兵脫險，官兵家屬今天上午趕在加護病房探視時間，憂心忡忡走入海總左營分院探望家人，「很擔心、很緊張」，難掩憂慮神情，但不願多鬆口傷者情況。

據了解，受傷的道卡度姓中士有原住民血統，他部落裡族人今天大陣仗趕到醫院探視。中士的阿姨走進醫院前，心急地說，「很擔心、很緊張」，才會特地大老遠從高雄茂林趕來左營探望姪兒；探視結束後，她眼神還是露出擔憂愁容，不願多說，一旁家人解釋，部落族人來太多，都輪流探視，不清楚情況。

聽聞道卡度姓中士的妻子昨天接獲消息時，崩潰痛哭不止，家人轉述，「嫂嫂情緒已比昨天穩定」，接著快步離開。家屬只提到，傷者還在用葉克膜搶救，其他狀況不清楚。

今天也有海軍陸戰隊退役人員來海總關心傷者、家屬，表示受傷官兵都還在加護病房休養、治療，家屬情緒平穩，希望奇蹟出現，絕對沒有說要放棄治療。海總左營分院也強調，目前為止，3名官兵家屬都沒放棄急救，院方依然全力搶救中。

海軍陸戰隊99旅步二營昨天上午在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑海象突變，導致膠艇翻覆，3名士官兵獲救時一度失去生命跡象。