現場喊「浪過來了，大家注意」 海陸說明專案調查進度

海軍陸戰隊99旅步二營昨天上午在桃子園海灘執行第3次組訓「聯合登陸作戰操演」預演時，疑海象突變，導致膠艇翻覆，艇上3名官兵落水、嚴重嗆溺，還在海總左營分院加護病房搏命。軍方允諾迅速調查肇因，海軍司令部完成初步調查，認定是海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。

海軍陸戰隊少將政戰主任林傳盛今天說明最新調查進度，表示，翻覆的二艇官兵獲救時，在司令部調查小組訪談過程中提到，有同袍喊說看到湧浪從右側方來，提醒同船官兵「浪過來了，大家注意」，幾乎同一時間，舟艇就翻覆。雖然官兵因突發危急，難具體形容目測浪高，但軍方綜合研判，就是這波湧浪肇禍。

林傳勝表示，隊上平時都有覆艇訓練，包括武裝求助、救生衣水上漂浮及翻覆艇自救教育，落水官兵也都是資深、優秀的海陸戰士，均有操舟訓練等合格簽證，但不排除昨天意外發生當下，艇上人員遭瞬間嗆水、或撞擊昏迷，才會導致自救受阻、人員重傷，後續還有待專案調查小組深入釐清。

海軍司令部希望各界「集氣祈福」，希望重傷官兵脫險。部隊昨天已對官兵採取心理輔導、訪談，官兵情緒平穩，操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。