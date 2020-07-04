意外來磨不挫士氣 海軍司令部：決心完成兩棲登陸操演

海軍聯合登陸操演肇發膠艇翻覆意外事件，三名陸戰隊官兵仍在醫院搶救中，國防部昨日表示，陸戰隊的兩棲登陸演練是否調整，單位目前正在審慎評估。海軍司令部上午發出新聞稿表示，操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成此次操演任務。

海軍司令部上午表示，有關7月3日「聯合登陸作戰操演」意外事件，海軍司令部組成專案小組完成初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀的菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證；操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練及2次組合訓練，昨日為第3次組合訓練。

海軍司令部進一步表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。海軍刻正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福。操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成此次操演任務。