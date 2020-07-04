快訊

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

川普長子小唐納女友確診！行程喊卡 但小唐納沒事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

意外來磨不挫士氣 海軍司令部：決心完成兩棲登陸操演

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍聯合登陸操演肇發膠艇翻覆意外事件，三名陸戰隊官兵仍在醫院搶救中。圖為資料照。圖／本報資料照
海軍聯合登陸操演肇發膠艇翻覆意外事件，三名陸戰隊官兵仍在醫院搶救中。圖為資料照。圖／本報資料照

海軍聯合登陸操演肇發膠艇翻覆意外事件，三名陸戰隊官兵仍在醫院搶救中，國防部昨日表示，陸戰隊的兩棲登陸演練是否調整，單位目前正在審慎評估。海軍司令部上午發出新聞稿表示，操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成此次操演任務。

海軍司令部上午表示，有關7月3日「聯合登陸作戰操演」意外事件，海軍司令部組成專案小組完成初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀的菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證；操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練及2次組合訓練，昨日為第3次組合訓練。

海軍司令部進一步表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。海軍刻正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福。操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成此次操演任務。

海軍 陸戰隊 國防部

延伸閱讀

漢光操演意外 軍方還原同艇官兵翻艇前「關鍵對話」

巧合！海陸操舟翻覆海域 76年前震洋隊操演同樣7人落海

漢光預演橡皮艇翻覆 7官兵落水3命危

影／海軍漢光演習操演意外 嚴德發南下慰問

相關新聞

巧合！海陸操舟翻覆海域 76年前震洋隊操演同樣7人落海

海軍陸戰隊九九旅昨天發生演習意外，7名官兵在登陸預演中落水，3人重傷。高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清表示，海軍陸戰隊在桃...

漢光操演意外 軍方還原同艇官兵翻艇前「關鍵對話」

海軍陸戰隊99旅步二營昨天上午在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑海象突變，導致膠艇翻覆，艇上7員落水，其中3...

陸戰隊翻艇意外 江啟臣：演習難免風險應全力搶救

海軍陸戰隊99旅步二營昨天在高雄左營桃子園海灘操演登陸作戰，發生翻艇意外，造成4名官兵送醫， 國民黨主席江啟臣今天在高雄...

意外來磨不挫士氣 海軍司令部：決心完成兩棲登陸操演

海軍聯合登陸操演肇發膠艇翻覆意外事件，三名陸戰隊官兵仍在醫院搶救中，國防部昨日表示，陸戰隊的兩棲登陸演練是否調整，單位目...

海軍：15日潛艦重雷射擊使用靶船已依計畫完成整備

海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷實彈射擊，海軍日前派遣拖船將除役卸除武裝的...

海軍陸戰隊3官兵命危 海總：還在加護病房、全力搶救

海軍陸戰隊99旅昨天聯合登陸操演發生翻艇意外，3名官兵落水嚴重嗆溺，正在醫院持續搶救。海總左營分院今天上午表示，重傷官兵...

共軍西沙群島演習 美：破壞區域穩定

中共七月一日到五日正在西沙群島海域展開為期五天的軍事演習，美國國防部二日表示，對中國在南海具主權爭議的西沙群島周圍軍事演...

軍事專家：昏迷落水 瞬間難自救

海軍陸戰隊九九旅昨天進行漢光演習預演，操舟訓練時一艘膠舟翻覆造成三人落水昏迷，仍搶救中。「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘分...

觀察站／漢光迫切任務 對敵秀戰力 對內安民心

海軍陸戰隊九九旅發生演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，讓國防部「零傷亡、零意外」的要求破功，為即將正式實施的漢光演習...

漢光預演橡皮艇翻覆 7官兵落水3命危

漢光演習在即，昨天第三次預演，海軍陸戰隊九九旅步二營在高雄海軍基地，執行聯合登陸作戰操演時，一艘操演用突擊橡皮艇突翻覆，...

演習三重傷陸戰隊員持續搶救 海軍籲各界集氣祈福

海軍陸戰隊九九旅肇發演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，正在醫院持續搶救。海軍司令部今天透過官方臉書粉絲頁發布訊息圖文...

靶艦竟遭提前擊沉 海龍潛艦戰雷射擊面臨無靶可打

海軍在漢光實兵操演項目中，本月將在東南海域陸續實施雄三反艦飛彈、SUT重型魚雷戰雷等實彈射擊，日前因操演將除役卸除武裝的...

熱門新聞

靶艦竟遭提前擊沉 海龍潛艦戰雷射擊面臨無靶可打

英國公布入境豁免名單10日起生效 台灣名列其中

與北捷解約？侯友宜：自己的捷運自己營運

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

漢光操演意外 軍方還原同艇官兵翻艇前「關鍵對話」

陸媒在台錄政論節目被廢證 學者：違反新聞自由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。