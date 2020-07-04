海軍：15日潛艦重雷射擊使用靶船已依計畫完成整備

海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷實彈射擊，海軍日前派遣拖船將除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦、美造501級LCU艇拖至東南海域靶區作為靶船，2日沉沒。海軍司令部上午表示，兩艘靶船是7月1日射擊使用，15日所使用的靶船已依計畫完成整備。

海軍大氣海洋局昨日發出通報，海軍位於台灣東南方海域的兩艘靶船，分別於7月1日14時48分及18時47分沉沒，呼籲航行船隻多加注意。外界質疑靶船之一的海陽艦應供重雷射擊使用，靶船疑提前遭擊沉。但海軍上午否認。

海軍司令部表示，該兩艘靶船依計畫於7月1日射擊使用，另7月15日所使用靶船已依計畫完成整備。

據了解，海軍7月1日曾實施反艦飛彈射擊，擊沉兩艘靶船。至於15日所使用靶船是哪艘除役艦艇？海軍不願透露，僅稱應是除役諾克斯級艦或中字號。