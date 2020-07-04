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巧合！海陸操舟翻覆海域 76年前震洋隊操演同樣7人落海
海軍陸戰隊九九旅昨天發生演習意外，7名官兵在登陸預演中落水，3人重傷。高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清表示，海軍陸戰隊在桃子園外海演習操舟翻覆的海域，就是76年前1945年，日軍震洋特攻隊夜間操演翻船，7人落海失蹤的地方，應該是巧合吧！
郭吉清說，當年日軍震洋艇操練海域，與現在陸戰隊小艇操練場所，是同一海域，約是老人礁以北到沙岸海灘。
郭吉清表示，二戰期間，左營埤子頭是日軍「震洋特攻隊」基地，其中有一支被稱為「薄部隊」的小隊。薄部隊在1945年、也就是昭和20年的6月10日晚上，進行夜間訓練，因海上30公尺風速的巨浪，7名隊員失蹤，造成慘重的折損。
根據文史調查，當年的震洋隊員山本一美回憶，佐藤艇隊長下達演習狀況設定：是敵方船隊接近至高雄要港約5公里外，第二艇隊應進行衝撞船體的特攻。隊員們從船渠乘艇出港到外海，然後編隊以10節的速度前進，但海象突然大變，前方約5、6公尺高的大浪，接近垂直之勢，艇被頂到浪尖，看著前方感覺好像從二樓的屋頂向下看，這種記憶到現在仍然清晰。好不容易回到岸邊，有7名隊員失蹤。
郭吉清說，這片海岸因地理形勢，從日治時期便是演訓場所。昨天與76年前的演訓意外，發生在同塊海域，同樣是7人落海，不同的是震洋艇7艘往外衝，陸戰隊員是7人同坐一艘艇，往岸邊衝。還好都被救起或在急救中，希望趕快脫離險境。
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