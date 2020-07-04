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英國公布入境豁免名單10日起生效 台灣名列其中

議員領記者深夜出海「保釣」 未出海即遭海巡攔阻勸離

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

數名「保護頭城釣魚台辦公室」成員昨晚11時許於宜蘭縣梗枋漁港準備搭乘「順利58」漁船出海前往釣魚台「維護主權」，因登船人員未取得漁船船員手冊，違反漁船船員管理規則，未出海就被海巡人員攔下，後續已勸導離場。

據了解，包含宜蘭縣議員蔡文益，以及3名記者在內的23人中，有船長、船員11人，其他12人穿著「保護頭城釣魚臺辦公室」外衣，一行人昨晚11時10分於宜蘭縣梗枋漁港，登上「順利58」漁船準備出海，但未出海就被海巡人員發現並攔下。

海巡署表示，保障船舶出海作業或從事相關活動人、船安全，政府責無旁貸，但出海人、船仍須符合相關法令規範；因「順利58」漁船登船人員皆未取得漁船船員手冊，已違反漁船船員管理規則第17條規定，故不得出海，現場海巡人員即依法制止該發船發航。

海巡署強調，維護民眾生命財產安全，向來是海巡署最重視的工作之一，此次「保護頭城釣魚台辦公室」成員出海，由相關主管機關依規定實施安全檢查，確保在合法安全範圍內活動，海巡署將持續秉持此一原則執法，維護國人權益及安全。

海巡署 釣魚台

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