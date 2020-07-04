軍事專家：昏迷落水 瞬間難自救

海軍陸戰隊九九旅昨天進行漢光演習預演，操舟訓練時一艘膠舟翻覆造成三人落水昏迷，仍搶救中。「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘分析，由於訓練海域位於軍事管制區內，落水點與實際落海情形不得而知，但海上狀況原本就多，也許一個強浪拍過來，就可能造成翻船。陳說，外界可能認為海陸官兵都會游泳，但實務上怎麼落水，臉朝上或朝下，結果可能就大不同。

陳國銘判斷，如今仍搶救中海陸官兵，在操演落水時，恐已遭海浪撞擊失去意識，不僅瞬間無法自救，不論是僚艇或國軍要緊急救援，難度都會大幅提高，才會造成這麼嚴重的情形。

中華戰略學會研究員張競博士受訪時表示，軍事行動經常必須承擔風險，以便獲得戰術利基或是戰略優勢，過程中難免有傷亡，但只要符合「可承擔風險」與「經計算風險」，就算發生危安意外傷亡，國人不宜苛責。

「No pain, no gain.」曾任兩棲部隊艦艇長的中權軍艦前艦長張競強調，練兵必須從嚴從難，不能承擔風險就不可能鍛練出能夠面對戰爭的軍事武力；要是面對風險就迴避某些戰術課目，靜海是無法鍛練出熟練的水手，而迴避風險將會產生毫無戰力的軍隊。