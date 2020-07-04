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共軍西沙群島演習 美：破壞區域穩定

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
圖為20013號轟六K，隸屬共軍空10師28團。圖／國防部提供
圖為20013號轟六K，隸屬共軍空10師28團。圖／國防部提供

中共七月一日到五日正在西沙群島海域展開為期五天的軍事演習，美國國防部二日表示，對中國在南海具主權爭議的西沙群島周圍軍事演習感到擔心，並稱共軍軍演將進一步破壞區域穩定。

日本共同社曾在五月報導，中共解放軍計畫八月在南海舉行以奪取台灣東沙群島為假想目標的登陸演習。登陸演習將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，「規模前所未有」。

最近共軍在西沙群島外圍，實施連續五天的軍事訓練，美軍也同步派出尼米茲號與雷根號兩艘航母戰鬥群，於菲律賓外海展開雙航母演習。

根據美軍最新照片顯示，美軍近岸戰鬥艦吉福茲號在南海執行任務，先後遇上中國遠洋科考船及中共解放軍〇五四Ａ型護衛艦，由於共軍正在西沙群島演習，反映區內局勢持續緊張。

演習 南海 西沙群島 解放軍 直升機 雷根 陸戰隊 菲律賓 國防部

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