共軍西沙群島演習 美：破壞區域穩定

在討論美軍空襲澎湖史的「烏龍」時，我們發現：它們通常源於沒有閱讀原典，僅引用二手資料，或是前人誤解檔案、後人又一再缺乏校訂。亦有部份來自於忽略資料本身的缺陷，又未能結合田野調查減少錯誤。反過來說，若只單獨引用耆老的口述記憶，同樣可能偏離史實，因此參考檔案文獻仍是必要的。

2020-07-03 15:07