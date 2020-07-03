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演習三重傷陸戰隊員持續搶救 海軍籲各界集氣祈福

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊九九旅肇發演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，正在醫院持續搶救。海軍司令部今天透過官方臉書粉絲頁發布訊息圖文，籲各界為三位陸戰隊員集氣祈福，強調陸戰隊員絕不拋棄同袍。圖／海軍司令部
海軍陸戰隊九九旅肇發演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，正在醫院持續搶救。海軍司令部今天透過官方臉書粉絲頁發布訊息圖文，籲各界為三位陸戰隊員集氣祈福，強調陸戰隊員絕不拋棄同袍。圖／海軍司令部

海軍陸戰隊九九旅肇發演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，正在醫院持續搶救。海軍司令部今天透過官方臉書粉絲頁發布訊息圖文，籲各界為三位陸戰隊員集氣祈福，強調陸戰隊員絕不拋棄同袍。

國防部今天表示，對於海軍陸戰隊發生演習訓練的意外，造成三員優秀的菁英戰士送醫搶救中，國防部長嚴德發非常心痛。三位戰士都是資深、專業的陸戰隊員，服役時間超過4年以上，不論是游泳、或者武裝泅渡都是合格的戰士，在人員訓練上是沒有問題的。

國防部表示，左營桃子園海域，是陸戰隊訓練的熟悉水域，此次演練的科目也已經預演3次以上。意外案初步了解是源於海象突然改變，但實際發生的原因，由海軍成立專案調查小組釐清中。

國防部指出，目前漢光實兵操演各項演習、訓練的主要科目不會受到影響，仍然維持正常進行；但是陸戰隊的兩棲登陸演練是否調整，單位目前正在審慎評估。而蔡總統非常關心幾位受傷的官兵，特別交代嚴德發要全力做好人員的醫療照顧，後續的演習，務必要在確保安全的前提下達成任務。

海軍司令部今天透過官方臉書粉絲頁發布訊息圖文，圖片中多雙陸戰隊虎斑迷彩服的手臂緊緊交握，呼籲各界為三位陸戰隊員集氣祈福，強調陸戰隊員絕不拋棄同袍（Leave no man behind）。

陸戰隊 海軍 演習

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