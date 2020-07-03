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靶艦竟遭提前擊沉 海龍潛艦戰雷射擊面臨無靶可打

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍在漢光實兵操演項目中，本月將在東南海域陸續實施雄三反艦飛彈、SUT重型魚雷戰雷等實彈射擊，日前因操演將除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦、美造501級LCU艇拖航至靶區，作為靶船。圖為除役海陽艦。圖／記者洪哲政／攝影
海軍在漢光實兵操演項目中，本月將在東南海域陸續實施雄三反艦飛彈、SUT重型魚雷戰雷等實彈射擊，日前因操演將除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦、美造501級LCU艇拖航至靶區，作為靶船。圖為除役海陽艦。圖／記者洪哲政／攝影

海軍在漢光實兵操演項目中，本月將在東南海域陸續實施雄三反艦飛彈、SUT重型魚雷戰雷等實彈射擊，日前因操演將除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦、美造501級LCU艇拖航至靶區，作為靶船。但海軍大氣海洋局昨發出布告，兩艘靶船昨（2）日皆告沉沒。靶船的「非計畫性」沉沒，讓海龍潛艦預計15日實施的SUT重型魚雷戰雷實彈射擊，將面臨無靶可打的窘境。

海軍本月起因應漢光36號實兵操演，一日起陸續實施雄三反艦飛彈等實彈射擊，海軍劍龍級潛艦也將射擊一枚德式SUT重型魚雷戰雷，7月1日是預演日，正式操演為15日，29日則為預備日。

而因應靶勤，海軍上月29日即安排大屯艦等拖船，先後將已除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦、除役的美造501級LCU艇拖至預定東南海域，作為相關彈種實彈射擊靶船，其中海陽艦預定作為戰雷靶船。

海軍大氣海洋局昨日發出通報，海軍位於台灣東南方海域的兩艘靶船，分別於7月1日14時48分及18時47分沉沒，呼籲航行船隻多加注意。這兩艘靶船沉沒的位置，分別是在北緯22度46'52.8"；東經121°38'36.6"。以及北緯23度03'14.4"，東經121度37'33.0" (WGS84)。

海軍飛彈是否因打錯靶，提前將前潛艦戰雷射擊的陽軍艦提前擊沉？尚待釐清，海軍暫無回應。但有官員聲稱，安排兩艘靶船原估計能先後承受反艦飛彈和魚雷攻擊，但近日實施的反艦飛彈射擊意外將兩艘靶艦提前全數擊沉，造成靶船非計畫性沉沒。

海軍大氣海洋局昨日發出通報，海軍位於台灣東南方海域的兩艘靶船，分別於7月1日14時48分及18時47分沉沒，呼籲航行船隻多加注意。圖／大氣海洋局網頁
海軍大氣海洋局昨日發出通報，海軍位於台灣東南方海域的兩艘靶船，分別於7月1日14時48分及18時47分沉沒，呼籲航行船隻多加注意。圖／大氣海洋局網頁

海軍 飛彈 潛艦

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