【即時短評】漢光「零意外」要求破功 國防部要重振士氣

海軍陸戰隊九九旅肇發演習意外，三名官兵登陸預演中落水重傷，讓國防部「零傷亡、零意外」的要求破功，為即將正式實施的漢光36號演習實兵正操演蒙上陰影。在共機頻繁侵我空域，兩岸情勢詭譎之際，國軍漢光演習是向國際展現台灣具備安定區域和平穩定實力的窗口。國防部在照撫受傷官兵、檢視訓練缺失之餘，必須立即重振士氣，藉由持續正常操演，對敵展示戰力，對內安定民心。

國軍訓練原本就存在一定風險，但國軍漢光演習近年頻傳人員重大意外，從2018年傘兵秦良丰跳傘意外，而至昨日陸戰隊膠舟翻覆事件，若加上今年初造成故參謀總長沈一鳴等將領官兵殉職的黑鷹直升機墜機事件，重大意外造成人員傷亡頻率之高，讓全民驚愕，不得不令外界質疑國軍訓練是否存在重大瑕疵。

海軍陸戰隊是國軍菁英軍種，東沙海域有敵情疑慮，即由九九旅派遣加強連以移地訓練為名登島駐防，戰士訓練理應周全。檢視昨日在左營桃子園海域實施登陸的部隊，發生意外是負責第一波登岸負責掃除障礙、掩護後續部隊登岸的「突擊連」，一連有八艘CRRC橡皮艇在海面成一橫隊航行登岸，每艇編制六到七人，操舟動力來自舷外機，在距岸100至150碼處，自右數來第二艇發生翻覆，艇上七人落水，三人重傷。

國防部昨日宣稱，三位戰士都是資深、專業的陸戰隊員，服役時間超過四年以上，不論是游泳、或者武裝泅渡都是合格的戰士，在人員訓練上沒有問題。但國防部宣稱的合格武裝泅泳訓練，其實只是在游泳池以輕裝測驗游上一百公尺，人員並非以戰時武裝在海際水域實際驗測。訓練與實戰其實有一段差距。

進一步檢視「突擊連」官兵個裝，各兵槍隻、防破片背心加上通訊器材，每人背負至少三到四公斤重裝備，膠艇翻覆落水後除不利泅泳逃生，尤其槍隻落海遺失，尋回困難，按規定失槍官兵事後勢將面臨嚴重處分，人員為了保全裝備，載沉載浮間容易造成恐慌，一時間讓原本的泳技喪失水準。失事的第二艇落海包括槍隻等裝備，陸戰隊昨已立即派船打撈。

二戰知名的案例，就是美軍諾曼地登陸戰，空降傘兵被要求攜行裝載火箭筒、通訊設備與彈藥的沉重「腿包」，不但造成裝備在空中散落，攜帶沉重裝備的傘兵行動不便，許多人遭到樹枝纏繞成德軍活靶，甚至有不少人掉進池塘和沼澤淹死。突擊連官兵攜行裝備是否過重？可以探討，但可以確定的是，軍方平日恐疏於教導官兵面臨生死關頭時，應以求生保存有生戰力為主，保全裝備為次，操演遺失裝備須附懲罰令核銷的觀念難以破除。

國防部本周二甫舉行向全軍直播的漢光演習精神戰力專案教育，國防部長嚴德發不但宣示演訓任務須達「零傷亡、零意外」的目標，同時表示，漢光實兵演練對國軍來說，不僅是驗證戰力的機會，更是展現我們守護家園的決心，國軍對勝利的堅持，不是掛在嘴邊，而用實際具體的行動證明給國人、給自己、甚至給敵人看。

國防部說目前各項演習、訓練的主要科目不會受到影響，仍然維持正常進行；但是陸戰隊的兩棲登陸演練是否調整，單位目前正在審慎評估。

今年漢光「零意外」的目標或許已經無法達成，但國軍對勝利的堅持，不容打折扣，因為敵人正在看，而國人有期待。