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海軍船艇翻覆3人命危 國防部長嚴德發探視

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國防部長嚴德發傍晚前往國軍左營分院，探視在加護病房急救中的軍官。記者劉學聖／ 攝影
國防部長嚴德發傍晚前往國軍左營分院，探視在加護病房急救中的軍官。記者劉學聖／ 攝影

海軍陸戰隊因應13日將登場的漢光36次演習，今早操演時疑因海象問題造成船艇翻覆，其中四人送醫，三人命危，裝了葉克膜正在加護病房中搏命，國防部長嚴德發傍晚到國軍左營分院探視，他希望大家為三名優秀的軍兵加油集氣，漢光演習演訓，相關操演科目也會研究調整，務必做好演習的安全。

嚴德發說，今天早上海軍陸戰隊發生了這個演習訓練的意外事件，軍方感到非常的心疼跟不捨，他們這幾位都是我們國軍最優秀的戰士，且都相當資深，讓人格外感覺到心疼。他們這種不畏艱險、為了國家安全的演習訓練、付出的辛勞，令人敬佩。

嚴表示，現在目前四位落海者，有三人全力搶救當中，有一位是沒有大礙，國防部已請國軍各醫院動員所有最好的醫療資源，不管是醫護人員跟醫藥醫療設施全力來搶救，也對家屬慰問，表達對他們的關心，也請他們要多保重。

他說，針對這個案子，目前也請海軍司令部要做全盤檢討，查明原因。最主要就是一定要確保我們演訓的安全。蔡總統對此事也非常關心，也打電話給他，要做好演習的安全、家屬的慰問，跟全力搶救目前的送達的傷者，國防部會全力來做

他也已向家屬報告，會投入所有的醫療資源，給他們最好的搶救，希望大家來為他們集氣、加油。

媒體追問，這起意外是否會影響漢光演習的士氣，嚴表示，漢光演習基本上國防部會做一個評估，像陸戰隊這些科目，會再做評估檢討，媒體追問，船艇當時是否發生碰撞導致翻覆，嚴表示沒有，純粹是海象的問題。

海軍表示，這次意外並沒有碰撞，且已是第三次預演。

國防部長嚴德發傍晚前往國軍左營分院，探視在加護病房急救中的軍官。記者劉學聖／ 攝影
國防部長嚴德發傍晚前往國軍左營分院，探視在加護病房急救中的軍官。記者劉學聖／ 攝影

漢光演習 海軍 國防部

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