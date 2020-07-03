影／重大軍事操演意外！3官兵嚴重嗆溺肺浸潤、未脫險境

漢光演習今操演驚傳重大意外，海軍陸戰隊99旅步二營上午在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑海象突變，導致膠艇翻覆，艇上7員落水。軍方搶救人員上岸，其中3名士官兵一度失去生命跡象，送醫施以葉克膜搶救，均尚未脫離險境，還在加護病房觀察救治。

高醫左營分院心臟外科主任蔡承根說明，3名溺水重症官兵送院時無生命跡象，心臟外科團隊第一時間急救，恢復心跳、血壓，但還不穩定，目前裝葉克膜救治，生命徵象稍稍回穩，還在觀察；經檢視，3名患者四肢、軀幹有輕微擦傷，心肺功能都不穩，肺部浸潤狀況都蠻嚴重，出現肺水腫、肺積水。

據了解，這次翻艇意外造成陳姓男上士、道姓男中士、蔡姓男上兵嚴重嗆溺，一度失去生命跡象；另有陳姓女中士到院前意識清楚，無明顯外傷，但受驚嚇，預防性留滯觀察。

海軍陸戰隊今下午火速開記者會說明，少將政戰主任林傳盛表示，已聯繫官兵家屬，軍方後續全力負責官兵醫療、家屬協處，基於部隊袍澤照顧，全力協助官兵家屬。

林傳盛強調，操演人員都有穿救生衣，在海象也都符合操演標準，沒有超過執行任務標準，「沒有勉為其難」，操演士官兵先前才完成兩棲基地相關訓練，可能因橡皮艇成受不了海象突然變化才會翻覆，後續交由司令部跟海軍陸戰隊組專案小組調查，待調查結果出爐再說明，初步排除舟艇互相碰撞致禍。