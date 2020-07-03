人找到了！海陸證實：漢光預演膠舟翻覆意外三員送醫

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧，6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區（ADIZ）西南角，引發我方軍機廣播驅離；美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海，偵查中國軍艦動向。

2020-07-03 11:57