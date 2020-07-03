人找到了！海陸證實：漢光預演膠舟翻覆意外三員送醫
漢光預演傳出意外事件。海軍陸戰隊上午證實，陸戰隊99旅步二營為聯興操演在操舟訓練，小艇翻覆，除二員送醫搶救外，一度傳出有一員失蹤搜救中；稍早海軍陸戰隊發出聲明表示，膠舟翻覆意外3員均尋獲，皆已送醫全力搶救。
海軍陸戰隊主任林傳盛稍早證實，今天上午9時左右，海軍陸戰隊99旅步二營在進行操舟訓練時，一艘小艇翻覆，目前3員都已經找到，但都昏迷，已轉送左營806醫院。
海軍陸戰隊新聞稿說明，上午於桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演時，疑因海象突變，致發生膠舟翻覆，計有3員落海昏迷，已送醫全力搶救；海軍司令部及陸戰隊指揮部已成立相關專案小組實施調查。據悉，漢光36號演習將在13日登場，相關單位目前正密集演練中，此次訓練即是為了將登場的漢光演習做操練。
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