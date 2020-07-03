海軍聯興操演小艇翻覆3送醫 2人進加護病房搶救

漢光演習13日將登場，今早海軍軍陸戰隊99旅步二營為聯興操演在操舟訓練時發生小艇翻覆，起初傳出1人失蹤，2人失去呼吸心跳，之後3人先後送往國軍總醫院左營分院急救，院方表示，一人意識尚清醒，兩人失去意識，情況危急，已送加護病房搶救中。

漢光演習是國軍年度重要演習，兼任三軍統帥的總統蔡英文端午節前夕南下勞軍，特別預告此事，本月16日也將親自到場校閱，沒想到海軍陸戰隊今早進行聯興操演時，卻發生小艇翻覆意外。

國軍左營分院證實，上午有三名國軍弟兄送醫院就醫，其中一名女中士，到院前意識清楚，無明顯外傷，但受驚嚇，目前留滯觀察，另兩人意識不清，目前轉入加護病房繼續搶救，其中一人情況危急，已使用葉克膜。院方表示，三人都是溺水嗆傷就醫。