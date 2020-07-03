漢光反登陸預演 國軍苦心調校陣地為讓層峰有最佳視野

國軍第五作戰區昨天（2日）在台中甲南海灘舉行「聯合反登陸作戰操演」，為月中漢光36號演習實兵操演火力展示項目進行預演。參謀總長黃曙光在軍方特別興建指揮台上進行校閱，親自驗收本月17日蔡英文總統親校時所聽取的操演任務簡報，並實測屆時層峰校閱位置的視野，能否符合說明官宣達內容，讓三軍統帥充分了解現場「戰況」。

國軍漢光36號演習實兵操演，16日將在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。反登陸部分昨在台中甲南海灘進行預演，國防部披露操演中主力機艦與火砲射擊畫面，現場砲聲隆隆，指揮台上軍方男女司儀「彈幕涵蓋目標區」報幕聲不斷。

根據國防部發布操演資訊及畫面顯示，火力展示先後由空軍F-16V、經國號戰機、海軍諾克斯級軍艦及陸軍雷霆2000多管火箭對模擬敵軍實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力；陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，也分別對海面目標實施射擊，地面兵力則以M109、M110自走砲、M60A3戰車、CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波次攻擊海上模擬目標。均能有效精準命中。

這項操演吸引部分媒體及軍事愛好者頂著烈日現場拍攝，甲南海灘經過月餘經營，砲陣地與裝備偽裝都就定位，戰鬥直升機、戰車均以整齊編隊發射飛彈或進入陣地進行射擊，操演名曰作戰操演，但實則較像表演式的火力展示。尤其地面開火裝備多集中於四樓高指揮台正面，希望讓屆時校閱的層峰能有最佳視野。

據國防部招標公告披露，這座供層峰校閱用高聳的操演指揮台，軍方編列269萬4000元預算金額興建，最後由台南市的圓成有限公司以175萬1100元得標負責興建。

據了解，去年漢光35號實兵操演在屏東滿豐漁場實施類同的反登陸操演，由於火砲陣地散布面太大，據稱軍方在校閱台向層峰說明的效果欠佳。此次甲南海灘操演戰場布置，主要由曾任國防部聯七次長的陸軍副司令莫又銘中將操刀，他從屆時層峰視導的觀點，逐一陣地、逐一火砲，親自指導調整放列位置，在安全距離下盡量向指揮台正面集中，務使層峰屆時從校閱位置，能全視野一覽各式火砲發射與砲彈落點，了解國軍當前力推「灘岸殲敵」構想。

負責校閱預演的參謀總長黃曙光昨天要求操演官兵訓練應結合當前區域情勢，操演過程須符合作戰景況，具體發揮聯合兵種營的能量，絕不讓敵人越雷池一步。據了解，操演單位雖有聯合兵種營，但從操演火力射擊無法看出聯兵營作為，而須觀照操演周邊電戰與作戰區指揮部野戰作業程序是否能獨立運作，軍方目前披露的操演展示項目中，尚無相關細節。