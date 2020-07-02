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漢光層峰親校科目首全裝實彈預演 國軍甲南海灘開火
國軍第五作戰區今日在台中甲南海灘進行「聯合反登陸作戰操演」，國軍海空兵力「實兵、實彈、全裝」進行實彈射擊，為月中蔡總統親校漢光36號演習實兵操演，進行全兵力預演。
國軍漢光36號演習實兵操演，16日將在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。聯合反登陸科目將由蔡總統親校，參演部隊今天在現地全裝實施預演。
「軍聞社」今天報導表示，國軍第五作戰區在臺中甲南海灘，採「實兵、實彈、全裝」模式執行操演，按照「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，以聯合兵種營為主體，整合作戰區內三軍兵、火力，阻敵進犯。
報導指出，全程依據防衛作戰構想及實際作戰場景，驗證作戰區聯合防衛作戰指管機制、火力支援協調及陸海空通聯運作能力，提升三軍聯合灘岸殲敵作戰效能。
操演進程中，先後由空軍F-16V、經國號戰機、海軍濟陽級軍艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力；陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，也分別對海面目標實施射擊，地面兵力更以M109、M110自走砲、M60A3戰車、CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波次攻擊海上模擬目標，均能有效精準命中。
參謀總長黃曙光全程視導操演，提出工作指導，期勉官兵「從嚴、從難」落實訓練及操演整備，以最堅實的戰力，守護國家安全；黃總長要求官兵訓練應結合當前區域情勢，操演過程須符合作戰景況，具體發揮聯合兵種營的能量，絕不讓敵人越雷池一步。
這項操演9日還有一次全兵力預演，預計由國防部長嚴德發主持驗收，7月16日正式操演由蔡總統親校。
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