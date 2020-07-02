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美機遭驅離？ 陸方披露美電偵機今晨短暫進出巴士海峽
大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特上午貼文披露，美方一架EP-3E電偵機，上午在8點1分到43分不到一小時的時間內，在巴士海峽附近來回穿梭。
美軍EP-3E「白羊座」電子偵察機近半年來密集出現在巴士海峽與我西南空域，朝南海方向進行偵巡。「中」美雙方近來頻在該處空域透過偵察較勁。各民間追蹤航機的推特或APP常發布相關機次行蹤，但多半僅紀錄美方軍機進入該空域時間，不曾完整紀錄軍機進入與離開時間。陸方這則貼文是否暗示美機遭到阻滯迅速離開當地空域？不得而知。
根據SCSPI披露的航跡，這架編號156511的EP-3E電偵機，航跡紀錄顯示其8點19分37已穿越巴士海峽，但8點20分40秒折返，8點43分58秒就被紀錄到已循原路穿出巴士海峽。
這架EP-3E偵察機隸屬美國海軍VQ-1中隊，平日可執行SIGINT(signal intelligence)信號情報收集任務。
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