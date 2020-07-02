因應海巡艦艇強化火力 海委會修法將火箭彈改列為砲

海巡署興建12艘配備「鎮海火箭彈」的600噸巡防艦，首艘下水的安平艦目前正進行武器系統艤裝，預計10月前完成火箭彈射控、反艦飛彈管線與基座的艤裝後交艦，同時進行「主砲」火箭彈的實彈測試。海洋委員會公告「海岸巡防機關配備器械種類規格表修正草案」，將「海岸巡防機關配備器械種類規格表」中原列在「其他器械」項目中的「火箭彈」，改列於「砲」項目，符合艦艇用砲程序。

海委會日前也公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，將核准用砲的權責長官，由海巡署長修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。

修法意旨表示，「火箭彈」具一定射程且易造成一定範圍傷害，其性質及使用時機與砲較為近似，因此改列為「砲」。

修法後，「海岸巡防機關配備器械種類規格表」中詳列海巡編制的火砲，包括艦砲、機砲、高砲、戰防砲、無後座力砲、迫擊砲、火箭彈。

「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案內容還包括，將「鎮暴槍」由其他器械中，改列為「槍」項目；「束帶、腳鐐」及「手銬、捕繩」同屬約束性器械，由原其他項目改列為「戒具」；而「信號槍」為發射煙火求救信號之用，屬船舶自救設備，不應受該條例規範，予以刪除。