聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應海巡艦艇強化火力 海委會修法將火箭彈改列為砲
海巡署興建12艘配備「鎮海火箭彈」的600噸巡防艦，首艘下水的安平艦目前正進行武器系統艤裝，預計10月前完成火箭彈射控、反艦飛彈管線與基座的艤裝後交艦，同時進行「主砲」火箭彈的實彈測試。海洋委員會公告「海岸巡防機關配備器械種類規格表修正草案」，將「海岸巡防機關配備器械種類規格表」中原列在「其他器械」項目中的「火箭彈」，改列於「砲」項目，符合艦艇用砲程序。
海委會日前也公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，將核准用砲的權責長官，由海巡署長修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。
修法意旨表示，「火箭彈」具一定射程且易造成一定範圍傷害，其性質及使用時機與砲較為近似，因此改列為「砲」。
修法後，「海岸巡防機關配備器械種類規格表」中詳列海巡編制的火砲，包括艦砲、機砲、高砲、戰防砲、無後座力砲、迫擊砲、火箭彈。
「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案內容還包括，將「鎮暴槍」由其他器械中，改列為「槍」項目；「束帶、腳鐐」及「手銬、捕繩」同屬約束性器械，由原其他項目改列為「戒具」；而「信號槍」為發射煙火求救信號之用，屬船舶自救設備，不應受該條例規範，予以刪除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言