台東現蹤飛彈車應為天弓飛彈 專家：發射箱口蓋辨彈種

台東市區街頭今天罕見軍方車隊大白天部隊機動移防，而長達5百公尺長的車隊裡，令軍事迷高度關注的是其中10輛飛彈車，由於目前國軍正進入年度演訓，加上近年國軍不斷在東部進行「強弓專案」試射，專家認為飛彈車不排除為國人自製的天弓飛彈。

今天中午12點半左右，由警車開道的軍方車隊行駛台東市臨海路外環道，一路往北方向行駛，車隊綿延5百公尺長，中途停了3次紅燈，軍容非常盛大壯觀。車隊裡包含各式軍用車輛，加一加共50輛，其中，光載運飛彈的軍卡就10輛。

有軍事迷看了影像後，各方說法不一，有人研判這是國軍自製量產的「雄三飛彈」發射車，也有人看飛彈箱外觀結構認為是「天弓飛彈」發射車，但唯一的結論是從沒看過一次出動十輛的發射車，尤其是出現在大白天，令人好奇。

「大部隊移動很少在白天！」吳姓軍事迷說，軍方人員裝備移動多半是夜間行動，很少會在白天，就連之前飛彈試射也都是晚上進行，更何況是高科技的飛彈部隊，大白天曝光實在少見，不過，作戰本來不分晝夜，能在白天遇到如此龐大軍力，也算幸運。

軍事專家吳明杰表示，依據照片外觀來看，今天中午台東出現的飛彈車，其發射箱口蓋為錐狀形，他研判應該為天弓飛彈，因為雄三飛彈箱口蓋為平行狀，不過，如果雄三飛彈車出現在東部，其實一點也不意外，畢竟軍方演訓陸海空單位都有。

另也有專家認為目前國軍正進入年度演訓，加上近年國軍不斷在東部進行「強弓專案」試射，國軍加化東部空域空防戰備，飛彈車不排除為國人自製的天弓飛彈可能性較高；現役天弓防空飛彈，能在50至150公里高空有效攔截來襲的導彈，被稱為「台版薩德」。