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海軍15日實施潛艦戰雷驗證 靶船海陽艦出海最後一瞥

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍發布射擊通報，以年度重大訓練操演為名，通告本月1日（今）、15、29日，每日清晨4時至8時左右，在台灣東南海域綠島、蘭嶼海域實施操演，呼籲船隻避開相關海域，以策安全。圖/翻攝射擊通報
海軍發布射擊通報，以年度重大訓練操演為名，通告本月1日（今）、15、29日，每日清晨4時至8時左右，在台灣東南海域綠島、蘭嶼海域實施操演，呼籲船隻避開相關海域，以策安全。圖/翻攝射擊通報

海軍劍龍級潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷射擊，實施戰雷驗證。今天是預演日。艦艇攝影愛好者上月29日目擊，海軍大屯艦拖著已除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦，駛出旗津港航向東南水域中心點位置就位，供今日任務艦實施戰雷射擊航路追瞄。

海軍發布射擊通報，以年度重大訓練操演為名，通告本月1、15、29日，每日清晨4時至8時左右，在台灣東南海域綠島、蘭嶼海域實施操演，呼籲船隻避開相關海域，以策安全。

據證實，這項操演主要為海軍劍龍級潛艦試射一枚德式SUT重型魚雷戰雷，今天是預演日，正式操演為15日，29日則為預備日。但部分水面艦火砲射擊，也利用今天預演日進行實彈射擊，負責射擊戰雷的潛艦今天會否使用操雷實施預演，海軍上午不便說明。

這項操演以2015年5月除役的海陽軍艦作為靶艦，該艦由美方移交，1995年8月4日與同級艦蘭陽軍艦在台正式服役，我方於2008年下旬將除役陽字號的武三系統及標準一型飛彈安裝到海陽軍艦上，彌補防空能力不足。諾克斯級艦長期以來負擔台灣東北部至東部海域的巡防任務。是海軍反潛主力之一。

海陽軍艦2015年與同級的濟陽軍艦一起除役，任務由我向美採購的派里級艦銘傳艦、逢甲艦所取代。

海軍上次實施潛艦戰雷射擊，是2007年漢光23號演習中，由舷號794的海虎軍艦，在蘇澳外海進行射擊，當時艦長是現任艦指部指揮官的高嘉濱，靶艦則是舷號515的龍泉艦。這次戰雷射擊已睽違13年。

舷號936的海陽軍艦2015年與同級的濟陽軍艦一起除役，任務由我向美採購的派里級艦銘傳艦、逢甲艦所取代。記者洪哲政／攝影
舷號936的海陽軍艦2015年與同級的濟陽軍艦一起除役，任務由我向美採購的派里級艦銘傳艦、逢甲艦所取代。記者洪哲政／攝影
海龍級潛艦本月15日將在東南海域射擊一枚SUT重型魚雷，圖為操演海域圖。圖/翻攝射擊通報
海龍級潛艦本月15日將在東南海域射擊一枚SUT重型魚雷，圖為操演海域圖。圖/翻攝射擊通報
艦艇攝影愛好者29日目擊，舷號556的海軍大屯艦（左）拖著已除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦（右），駛出旗津港進入出海巷道，航向東南水域中心點位置就位，今日供潛艦任務艦實施戰雷射擊航路追瞄。圖：讀者提供
艦艇攝影愛好者29日目擊，舷號556的海軍大屯艦（左）拖著已除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦（右），駛出旗津港進入出海巷道，航向東南水域中心點位置就位，今日供潛艦任務艦實施戰雷射擊航路追瞄。圖：讀者提供

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