海軍15日實施潛艦戰雷驗證 靶船海陽艦出海最後一瞥

海軍劍龍級潛艦本月15日將在東南海域實施SUT重型魚雷射擊，實施戰雷驗證。今天是預演日。艦艇攝影愛好者上月29日目擊，海軍大屯艦拖著已除役卸除武裝的諾克斯級海陽軍艦，駛出旗津港航向東南水域中心點位置就位，供今日任務艦實施戰雷射擊航路追瞄。

海軍發布射擊通報，以年度重大訓練操演為名，通告本月1、15、29日，每日清晨4時至8時左右，在台灣東南海域綠島、蘭嶼海域實施操演，呼籲船隻避開相關海域，以策安全。

據證實，這項操演主要為海軍劍龍級潛艦試射一枚德式SUT重型魚雷戰雷，今天是預演日，正式操演為15日，29日則為預備日。但部分水面艦火砲射擊，也利用今天預演日進行實彈射擊，負責射擊戰雷的潛艦今天會否使用操雷實施預演，海軍上午不便說明。

這項操演以2015年5月除役的海陽軍艦作為靶艦，該艦由美方移交，1995年8月4日與同級艦蘭陽軍艦在台正式服役，我方於2008年下旬將除役陽字號的武三系統及標準一型飛彈安裝到海陽軍艦上，彌補防空能力不足。諾克斯級艦長期以來負擔台灣東北部至東部海域的巡防任務。是海軍反潛主力之一。

海陽軍艦2015年與同級的濟陽軍艦一起除役，任務由我向美採購的派里級艦銘傳艦、逢甲艦所取代。