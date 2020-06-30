快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

海巡新造100噸級巡防艇首開工 提升護漁能量

中央社 / 高雄30日電

由中信造船得標承造海巡署17艘的100噸巡防艇，首艘巡防艇今天開工。海巡署艦隊分署表示，新型艇更長、更大，並大幅提升耐浪性，配合高壓水炮，將有助提升護漁能量。

海巡署艦隊分署長謝慶欽今天與中信造船公司董事長韓碧祥在中信造船新高廠區主持「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」，首艘「10087」巡防艇開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成。

這項「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」預算新台幣42億3474萬8000元，採最有利標方式辦理採購，由中信造船得標承造。

艦隊分署表示，新艇長40公尺，較舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採硬稜泌船型，可大幅提升耐浪性，在蒲氏風力9級時仍有執行任務能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級的強度。

另外，新型艇的左、右舷外板上特別設計加裝大型防撞碰墊，搭配射程達95公尺以上，可水平360度、上下30度轉動操作的高壓水炮，強化巡防艇執法能量，面對不法越界作業的中國大陸漁船，將可採取更強勢的扣留手段，確保漁民安全及作業權益。

艦隊分署指出，籌建海巡艦艇發展計畫是守護藍色國土的重要藍圖，目前從最大的4000噸巡防艦，到100噸巡防艇等6種船型均已開工建造，各項建案建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，落實政府「國艦國造」政策，有效捍衛台灣主權及漁權。

海巡署 漁民

延伸閱讀

彰化海巡發現東部常見弗氏海豚屍體 死因待查

搞定護國神犬！領犬員「剷屎」要先拚超難考試

海巡偵搜犬成軍 查緝違法豬肉農產和毒品多一道防線

商船群堵高雄外海 海巡加強取締

相關新聞

獨／睽違13年 劍龍級潛艦將再試射魚雷

配合今年漢光36號演習，海軍劍龍級潛艦，將試射德式SUT重型魚雷。最快明天清晨，就會在台灣東南外海進行，以已經除役的諾克...

美軍P-8反潛機經台灣海峽南下 一度跨越中線飛行

大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative），中午在推特發布一篇...

港區國安法草案通過敏感時刻 美軍機穿越台灣海峽

中國全國人大常委會今天表決通過港區國安法草案，在此敏感時刻，美軍一架P-8A反潛機自日本美軍厚木基地出發，通過台灣海峽後...

漢光精神動員直播全軍 迦納裔下士全程台語宣示保台

國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，國防部長嚴德發在會中宣示，「讓台灣...

陸軍決標千萬工程限三個月完工 整建陽金要隘八煙節點

陸軍特戰部隊駐守陽金要隘的八煙營區，強化中樞防務，但駐地營區「天龍八煙」長年受琉磺侵蝕所苦，繼陸軍航空特戰指揮部去年計畫...

美軍在台影像曝光獲肯定 王定宇：軍事交流重大進展

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，首度曝光美軍來台與我軍共同操演的實景，並用以進行部隊形象的國際...

蔡英文表揚後備口罩國家隊 宣示推動後備動員制度改革

蔡英文總統今天出席「國防部後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」，代表所有國人感謝口罩國家隊後備英雄們的辛勞付出，頒發...

美軍多架次軍機現蹤巴士海峽 均飛往南海

專門追蹤機艦動態的推特「SCSPI」、「Golf 9」公佈的資料顯示，美軍P-8A海神偵察機、C-40A運輸機、KC-1...

來台協訓美軍何人？專家：他們是「魔鬼兵團」傳人

美軍特戰第一總隊拍攝部隊形象宣傳影片，内容被解構出美軍在台灣施訓操演畫面。有專家表示，來台協訓的部隊，就是經典戰爭電影「...

美軍特戰部隊置頂宣傳「美軍在台灣」形象片

美軍特戰第一總隊拍攝部隊形象宣傳影片，内容被解構出美軍在台灣施訓操演畫面。消息曝光後，美軍今天將這部影片從眾多貼文一則，...

國軍的火力試射演習，真的有「從嚴從難」嗎？

何謂「從嚴從難」，這恐怕見仁見智。在此無意否定國軍弟兄的辛勞與汗水，也不是指責國防部故意造假放水，而是如果我們進一步考量到真實的作戰情況，與未來可能的敵情威脅，這些火力試射操演可能還有再精進的空間。

海巡「第一擊」開砲權擬易主 改由海委會主委掌握

海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而艦艇「開砲權」原為海巡署長，即現任署長陳國...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

蔡總統提名比馬好 馬辦：睜眼說瞎話功力無人能及

影／遭批吃相難看 蔡英文嗆：絕對比馬英九的名單好

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。