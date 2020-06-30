海巡新造100噸級巡防艇首開工 提升護漁能量

由中信造船得標承造海巡署17艘的100噸巡防艇，首艘巡防艇今天開工。海巡署艦隊分署表示，新型艇更長、更大，並大幅提升耐浪性，配合高壓水炮，將有助提升護漁能量。

海巡署艦隊分署長謝慶欽今天與中信造船公司董事長韓碧祥在中信造船新高廠區主持「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」，首艘「10087」巡防艇開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成。

這項「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」預算新台幣42億3474萬8000元，採最有利標方式辦理採購，由中信造船得標承造。

艦隊分署表示，新艇長40公尺，較舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採硬稜泌船型，可大幅提升耐浪性，在蒲氏風力9級時仍有執行任務能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級的強度。

另外，新型艇的左、右舷外板上特別設計加裝大型防撞碰墊，搭配射程達95公尺以上，可水平360度、上下30度轉動操作的高壓水炮，強化巡防艇執法能量，面對不法越界作業的中國大陸漁船，將可採取更強勢的扣留手段，確保漁民安全及作業權益。

艦隊分署指出，籌建海巡艦艇發展計畫是守護藍色國土的重要藍圖，目前從最大的4000噸巡防艦，到100噸巡防艇等6種船型均已開工建造，各項建案建造進度均正常甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，落實政府「國艦國造」政策，有效捍衛台灣主權及漁權。