獨／睽違13年 劍龍級潛艦將再試射魚雷

配合今年漢光36號演習，海軍劍龍級潛艦，將試射德式SUT重型魚雷。最快明天清晨，就會在台灣東南外海進行，以已經除役的諾克斯級巡防艦「海陽」號為靶船。這將是2007年之後，劍龍級潛艦再度試射SUT魚雷的戰雷（實彈）。

依據農委會漁業署公布的演習通告，明天清晨4時到8時，在恆春半島以東海域劃定射擊區，禁止船隻進入。7月15日、29日的同樣時間，也都頒布相同範圍禁航令。由於試射可能受到天候或人為因素干擾而無法進行，依據軍方慣例，向來都會預先安排預備日。

在蔣經國時代，我國突破外交障礙，向荷蘭購得兩艘「改良旗魚級」潛艦，分別於1986、1987年返國服役，命名「海龍」「海虎」號。由於採購計畫名為「劍龍」，因此海軍慣稱其為劍龍級。當時荷蘭雖然出售潛艦，但無魚雷可出售，我方透過與印尼的關係，由參謀總長郝柏村赴印尼訪問談妥，購得一批德製（印尼組裝）的SUT魚雷。採購數量據傳為60枚，實際數字是秘密。

早年海軍對於劍龍級使用的魚雷型號，完全不對外證實。海龍、海虎艦平常也只以可回收的操雷進行射擊訓練。直到2003年9月4日，搭配漢光19號演習，才首度公開舉行魚雷試射。但是當天魚雷發射後，卻在陳水扁總統與中外媒體面前，發生導線提前斷裂失控的意外，操演區的艦艇一度緊急撤離。所幸這枚魚雷並沒有「肇事」，最後「游」上宜蘭五結鄉的利澤簡海灘。陳水扁總統對此表示，演習瑕不掩瑜，並指示海軍再度試射，打中為止。

10月8日，海軍利用「聯興90號」兩棲操演的預演機會，在西南海域試射魚雷，這次順利擊沉靶艦。為了提振形象，國防部決定14日再度試射，並邀請媒體採訪。不料「公開補考」又出狀況：當天上午的魚雷再度脫靶未中，下午再射一次，總算擊沉靶艦。