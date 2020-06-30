美軍P-8反潛機經台灣海峽南下 一度跨越中線飛行

大陸北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative），中午在推特發布一篇美國軍機動態貼文，宣稱一架美軍P-8A反潛巡邏機，今天上午從日本美軍厚木基地出發，前往南中國海執行任務。這架飛機並非循一般美國軍機經由台灣東方轉巴士海峽的路徑，而是由東海直接走台灣海峽南下。其間在浙江、福建交界外海，一度距離大陸的領海基線僅45海里，甚至已略超過所謂的台海中線。

依據各界在社群網站發布的消息，這已經是美國軍機連續第十天現蹤台灣附近海域。