漢光精神動員直播全軍 迦納裔下士全程台語宣示保台

國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，國防部長嚴德發在會中宣示，「讓台灣人民平安無事，就是國軍最重要的大事」。而節目中被視為課間休息的「虎帳笙歌」單元，國防部安排一位非裔血統的士官洪澤，全程以台語發音以「保護台灣」為題，向全軍加油打氣，他趣味地說：「麥況挖歐，丟凍作挖係哇嘓郎」，成為國軍政治教學節目台語「初體驗」。

華視與公廣集團近年積極推動台語節目，不但成立台語台，不少綜藝節目如受歡迎的「天才衝衝衝」，為配合政策，月前也曾有一集用台語全程發音。國防部政治教育包括莒光園地或此類守專案電視節目教育，將領官兵在節目中一向以國語發音，從未以台語發言，洪澤的橋段雖然是在課間休息輕鬆的「虎帳笙歌」單元，並非正式課程部分，但已是國軍政治教育節目長年來，首度有官兵在節目中獲准以台語發音向全軍發言，軍方不但藉此為台語發音試水溫，據了解也藉此配合了「政策」。

節目開始，嚴德發表示，國軍前輩從民國13年的黃埔建軍開始，歷經東征、北伐、抗戰、戡亂、古寧頭、大二膽到八二三砲戰等保衛台灣的重大戰役，他們對國家的熱愛以及犧牲奉獻，讓企圖侵的敵人清楚明白地知道，國軍絕對有能力、有信心迫使敵人作戰失敗，因此奠定國家安全的穩固基礎。

他呼籲全軍，大家必須深刻體認，讓台灣人民平安無事，就是國軍最重要的大事。而為確保國家的安全，國軍唯有不斷戮力戰訓本務，才能建立堅實國防武力。嚴德發說，再過兩個禮拜就是漢光實兵演練，大家要從精神動員開始，因此國防部舉辦專案教育，希望作好精神動員，接受實兵演練的挑戰。他說，國防部將將依據去年驗證結果，再一次對發展不對稱戰力的思維，做通盤實兵演練。

面對區域情勢，嚴德發表示，精銳的國軍必須貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」指示，持續強化各級部隊戰備整備和聯合情監偵作業，嚴密監控海空動態，並透過演習檢視各項計畫可行性，不斷精進我們的作戰思維與創新戰術戰法。

而在節目中的虎帳笙歌單元，國防部安排空軍三指部發動機修理廠洪澤下士先以迦納方言自我介紹，緊接全程以台語表示，他在空軍三指部發動機修理工廠作修理飛機的黑手，「麥況哇歐，就凍作哇係哇嘓狼」，他是正港台灣囝仔，和大家一樣，都在這裡保護台灣，下星期要演習了，我們一起打拼，為國家，為家裡，為你我加油。

國防部表示，有非裔血統的空軍三指部發修場加工課下士洪澤，父親是非洲迦納人，母親是台灣人，他本身同時具有迦納及中華民國國籍，因熱愛台灣這片土地，報考空軍志願士兵。