快訊

疑感情糾紛…大樓內談判10分鐘 男持刀刺女胸口逃逸

四肢瘦卻腹部肥胖？研究：15年內失智症風險增39%

漢光精神動員直播全軍 迦納裔下士全程台語宣示保台

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，節目中被視為課間休息的「虎帳笙歌」單元，國防部安排一位非裔血統的士官洪澤，全程以台語發音以「保護台灣」為題，向全軍加油打氣。圖／取自華視直播畫面
國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，節目中被視為課間休息的「虎帳笙歌」單元，國防部安排一位非裔血統的士官洪澤，全程以台語發音以「保護台灣」為題，向全軍加油打氣。圖／取自華視直播畫面

國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，國防部長嚴德發在會中宣示，「讓台灣人民平安無事，就是國軍最重要的大事」。而節目中被視為課間休息的「虎帳笙歌」單元，國防部安排一位非裔血統的士官洪澤，全程以台語發音以「保護台灣」為題，向全軍加油打氣，他趣味地說：「麥況挖歐，丟凍作挖係哇嘓郎」，成為國軍政治教學節目台語「初體驗」。

華視與公廣集團近年積極推動台語節目，不但成立台語台，不少綜藝節目如受歡迎的「天才衝衝衝」，為配合政策，月前也曾有一集用台語全程發音。國防部政治教育包括莒光園地或此類守專案電視節目教育，將領官兵在節目中一向以國語發音，從未以台語發言，洪澤的橋段雖然是在課間休息輕鬆的「虎帳笙歌」單元，並非正式課程部分，但已是國軍政治教育節目長年來，首度有官兵在節目中獲准以台語發音向全軍發言，軍方不但藉此為台語發音試水溫，據了解也藉此配合了「政策」。

節目開始，嚴德發表示，國軍前輩從民國13年的黃埔建軍開始，歷經東征、北伐、抗戰、戡亂、古寧頭、大二膽到八二三砲戰等保衛台灣的重大戰役，他們對國家的熱愛以及犧牲奉獻，讓企圖侵的敵人清楚明白地知道，國軍絕對有能力、有信心迫使敵人作戰失敗，因此奠定國家安全的穩固基礎。

他呼籲全軍，大家必須深刻體認，讓台灣人民平安無事，就是國軍最重要的大事。而為確保國家的安全，國軍唯有不斷戮力戰訓本務，才能建立堅實國防武力。嚴德發說，再過兩個禮拜就是漢光實兵演練，大家要從精神動員開始，因此國防部舉辦專案教育，希望作好精神動員，接受實兵演練的挑戰。他說，國防部將將依據去年驗證結果，再一次對發展不對稱戰力的思維，做通盤實兵演練。

面對區域情勢，嚴德發表示，精銳的國軍必須貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」指示，持續強化各級部隊戰備整備和聯合情監偵作業，嚴密監控海空動態，並透過演習檢視各項計畫可行性，不斷精進我們的作戰思維與創新戰術戰法。

而在節目中的虎帳笙歌單元，國防部安排空軍三指部發動機修理廠洪澤下士先以迦納方言自我介紹，緊接全程以台語表示，他在空軍三指部發動機修理工廠作修理飛機的黑手，「麥況哇歐，就凍作哇係哇嘓狼」，他是正港台灣囝仔，和大家一樣，都在這裡保護台灣，下星期要演習了，我們一起打拼，為國家，為家裡，為你我加油。

國防部表示，有非裔血統的空軍三指部發修場加工課下士洪澤，父親是非洲迦納人，母親是台灣人，他本身同時具有迦納及中華民國國籍，因熱愛台灣這片土地，報考空軍志願士兵。

台語 國軍 國防部

延伸閱讀

將官晉任 「大過」將軍陳敏華引媒體追逐 不願受訪

私菸案被記大過 陳敏華掛階升少將

國軍九鵬飛彈射擊操演 雙聯裝剌針飛彈升空好威

陸不放棄武統 嚴德發：做最壞打算、最好準備

相關新聞

漢光精神動員直播全軍 迦納裔下士全程台語宣示保台

國防部上午舉行「109年漢光36號演習實兵演練精神戰力專案教育」，透過華視向全軍直播，國防部長嚴德發在會中宣示，「讓台灣...

陸軍決標千萬工程限三個月完工 整建陽金要隘八煙節點

陸軍特戰部隊駐守陽金要隘的八煙營區，強化中樞防務，但駐地營區「天龍八煙」長年受琉磺侵蝕所苦，繼陸軍航空特戰指揮部去年計畫...

美軍在台影像曝光獲肯定 王定宇：軍事交流重大進展

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，首度曝光美軍來台與我軍共同操演的實景，並用以進行部隊形象的國際...

蔡英文表揚後備口罩國家隊 宣示推動後備動員制度改革

蔡英文總統今天出席「國防部後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」，代表所有國人感謝口罩國家隊後備英雄們的辛勞付出，頒發...

美軍多架次軍機現蹤巴士海峽 均飛往南海

專門追蹤機艦動態的推特「SCSPI」、「Golf 9」公佈的資料顯示，美軍P-8A海神偵察機、C-40A運輸機、KC-1...

來台協訓美軍何人？專家：他們是「魔鬼兵團」傳人

美軍特戰第一總隊拍攝部隊形象宣傳影片，内容被解構出美軍在台灣施訓操演畫面。有專家表示，來台協訓的部隊，就是經典戰爭電影「...

美軍特戰部隊置頂宣傳「美軍在台灣」形象片

美軍特戰第一總隊拍攝部隊形象宣傳影片，内容被解構出美軍在台灣施訓操演畫面。消息曝光後，美軍今天將這部影片從眾多貼文一則，...

國軍的火力試射演習，真的有「從嚴從難」嗎？

何謂「從嚴從難」，這恐怕見仁見智。在此無意否定國軍弟兄的辛勞與汗水，也不是指責國防部故意造假放水，而是如果我們進一步考量到真實的作戰情況，與未來可能的敵情威脅，這些火力試射操演可能還有再精進的空間。

海巡「第一擊」開砲權擬易主 改由海委會主委掌握

海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而艦艇「開砲權」原為海巡署長，即現任署長陳國...

美軍公開在台機密訓練！每次來…都狂下軍購指導棋

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，進行部隊形象的國際宣傳，披露美軍來台與我特戰官兵共同操演的畫面。美軍近年一再呼籲我國建構不對稱戰力，各特戰部隊都是指標，自2016年起，美國在台協會甚至增派一名校級特戰聯絡官。美軍近年陸續對我反恐特戰戰力提出建言，影響建軍甚鉅。

美軍籲台成立聯合特戰指揮部 AIT增派校級特戰聯絡官

我國特戰、兩棲偵搜營與各軍種甲種特勤隊，是國軍「不對稱」作戰戰力指標，美軍近年積極介入掌握我國這股軍力發展，2016年起...

美軍披露在台戰訓實況 學者咸認罕見 兩岸戰略互疑加深

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍抵台與我軍共同操演的畫面，公開進行部隊形象的國際宣...

熱門新聞

可怕！中國再出現新型流感病毒 由豬傳人恐大爆發

賴品妤與藍委拉扯畫面被推爆 網友：她到底在想啥？

競總團隊到位！謝龍介出任李眉蓁陣營發言人

看國民黨占立院 趙少康譙：這是什麼抗爭？笑掉我大牙

來台協訓美軍何人？專家：他們是「魔鬼兵團」傳人

綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。