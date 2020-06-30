陸軍決標千萬工程限三個月完工 整建陽金要隘八煙節點

陸軍特戰部隊駐守陽金要隘的八煙營區，強化中樞防務，但駐地營區「天龍八煙」長年受琉磺侵蝕所苦，繼陸軍航空特戰指揮部去年計畫斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，整建營舍，改善官兵生活設施後，陸軍司令部今發布決標公告，以1163萬元金額執行「八煙營區整體整修工程」，且緊急須於即日起至9月9日前三個月內完工，全案由大才營造有限公司得標。

國軍去年派遣陸軍特戰部隊把守通往台北市的陽金要隘，營區改名為「天龍八煙」，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。此地原本是航特部在本島最北端的駐防部隊，但據了解，航特部近期也以防災與反恐為名，派遣特戰部隊進駐蘭陽指揮部，規劃快速機動路線，把守雪山隧道，由特戰部隊固守敵軍可能快速進入台北市的隘道。

敵軍進入台北市，有五大水陸通道，分別是基隆河、淡水河、萬瑞快速道路、國道5號的雪山隧道與陽金公路。水路由陸軍關渡指揮部把守，萬瑞快速道路則由北五堵營區陸軍裝駐部隊固守，國道5號的雪山隧道與陽金公路，則由特戰部隊接手輪駐。