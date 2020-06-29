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美軍在台影像曝光獲肯定 王定宇：軍事交流重大進展

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，曝光美軍到台灣與我軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。片中可見操演直升機是有國徽的陸軍黑鷹直升機， 顯示美軍在台灣。圖／翻攝「EXCELLENCE」短片
美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，曝光美軍到台灣與我軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。片中可見操演直升機是有國徽的陸軍黑鷹直升機， 顯示美軍在台灣。圖／翻攝「EXCELLENCE」短片

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，首度曝光美軍來台與我軍共同操演的實景，並用以進行部隊形象的國際宣傳。立法院外交及國防委員會的民進黨籍立委王定宇認為，事件是台美軍事交流檯面化、正常化的重大進展訊息。

這部影片內容被解讀出來後，美軍特戰第一總隊今天進一步將這部影片從去年眾多貼文一則，重新置頂為官方臉書粉絲專頁動態頁面加強宣傳，未被美軍内檢機制下架。

王定宇今透過臉書貼文分享這部44秒短片，同時評論稱，美軍來台灣與台灣軍方進行聯合演訓，而且首次由美方公布，台灣國防部隨後確認，這除了軍事合作的意義外，更是台美軍事交流檯面化、正常化的重大進展訊息！

他的貼文指出，「美軍第一特種作戰群」罕見主動公布的影片「EXCELLENCE」，總長僅44秒的影片中，有許多人員及訓練內容互相穿插，片中也出現美軍與身穿台灣的國軍迷彩戰服的官兵一起進行戰術模擬，其中包含搭乘黑鷹直升機，在機尾則可看到我方陸軍字樣及國徽。

王定宇說，台灣的特戰、海軍陸戰隊常被送到美國受訓，這是公開的秘密，但是這次美軍先前公布的影片中，卻罕見出現美軍「來台灣」與中華民國台灣部隊共同演訓的內容，片中甚至出現台灣國徽和陸軍字樣。台灣國防部則證實此事。

王定宇貼文說，演訓內容為美軍特戰分隊來台與台灣陸軍特戰部隊共同執行戰術攻堅，以及救護、人員撤離等，該次演訓代號為「Balance Tamper」。

他的貼文同時TAG「台美聯合演訓 」、「在台灣 」、「不再是秘密 」、「時間是去年初」等詞。

美軍 特戰 王定宇

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