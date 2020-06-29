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蔡英文表揚後備口罩國家隊 宣示推動後備動員制度改革

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天出席「國防部後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」，代表所有國人感謝口罩國家隊後備英雄們的辛勞付出，頒發「防疫英雄獎章」、「國防部軍種獎章」、「國防部獎狀」及「感謝狀」予後備指揮部支援口罩增產有功人員。

蔡總統致詞時也表示，政府將努力推動後備動員制度改革，未來「後備動員制度」將在建立「常後一體」、「後備動員合一」、及「跨部會合作」等3項原則下，越來越好，讓後備軍人成為國軍最強的後盾。

蔡總統表示，今天是防疫英雄紀念章的頒贈典禮，身為三軍統帥，很高興當面向所有口罩國家隊的後備英雄表達祝賀以及感謝，從疫情發生後，迅速蔓延全球，口罩是否足夠不僅是防止疫情擴散的關鍵，也是讓人民安心的物資，為提升量能，除了加速產線建立，也希望有更多人力投入，因此後備指揮部第一時間協調各地輔導幹部、現役官兵，一同投入口罩製作。

蔡總統說，她在2月5日前往瞭解口罩製作時，就看到後備幹部穿上防護衣，在生產線上工作，動員相當迅速，也因為大家忍受機器噪音、口罩悶熱、晝夜顛倒輪班，才讓產線24小時運作，不僅讓口罩日產能從180萬片提升到2000萬片以上，口罩原物料的日產能也大量提升。

蔡總統說，「各位的努力，讓社會感受到後備制度重要性。」她表示，後備軍人組織不僅是國軍聯合作戰重要戰力，更具有安定社會、建立國軍與社會橋樑的重要使命，不論事公益活動、重大災難救援現場，都可看到印有「全民國防」背心的身影，是國軍守護國家時，最重要後盾，「我們也要讓這面盾牌越來越堅強。」

蔡總統提到，她在就職演說宣示，要推動後備動員制度改革，未來後備動員制度將在三項改革下越來越好。第一項原則，建立「常後一體」，要讓後備兵力和各軍種各兵科的常備部隊，成為相互認同、共同努力的一家人，並且根據後備官兵的歷練和專長，分為三類。第一類，具有和常備部隊相近戰力的後備戰士，將會有和常備部隊一樣的武器裝備，戰時能迅速動員和常備部隊共同作戰；第二類，具有能支援常備部隊作戰的後備戰力，則在戰時擔負運補、修護和保護作戰關鍵基礎設施的任務；最後，還會有在後方和民防團隊共同擔任城鎮防護的後備單位。

蔡總統說，第二項原則，建立「後備動員合一」。後備人力和戰略物資的動員，是防衛固守的重要核心。為了要達成重層嚇阻的戰略目標，「我們要整合並擴大後備動員的任務。不僅在基層野戰單位，就培養出合作默契，在政策上，更要有全盤的規劃和真正的落實。」

蔡總統指出，第三項原則是「跨部會合作」。後備動員是全民國防的核心。透過跨部會的合作，在平時，有效地因應天災人禍；在戰時，迅速達成鞏固民心士氣，讓全民的抗敵能力，成為防衛固守的基石。在這三項原則之下，國防部一定會迅速達成規劃，讓今天後備戰士的光榮更加閃耀，照亮整體的國防戰力。今天在場的每一位，都是後備組織的骨幹。希望未來跟她一起努力推動改革，讓後備軍人成為國軍最強的後盾。

口罩 國軍 國防部

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