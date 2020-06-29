海巡「第一擊」開砲權擬易主 改由海委會主委掌握
海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而艦艇「開砲權」原為海巡署長，即現任署長陳國恩；但海洋委員會今天上午公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，指因應行政院組織改造，核准用砲的權責長官修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。
草案第二條同時增訂新條款，賦予海巡機關人員執行職務因未攜帶規定中的器械時，得使用其他足以達成目的的適當物品，該物品於使用時即視為法定器械。
海巡署預計今年起陸續出廠的22艘千噸級以上巡防艦，主砲將會裝設中科院研發的「鎮海火箭彈」系統，現役艦艇也有四零快砲，過去「第一擊」用砲權責，最高權責長官為海巡署長，但海巡署在行政院組改降為二級機關，上級單位改為海委會，用砲核准權因此易人。
草案第八條的用砲前提，除規定須由海委會主委判斷外，原條文原針對「水上」運輸工具進行設定，但考量世界各國已出現毒梟使用潛艇運毒，因此刪去「水上」一詞，賦予海巡艇對船舶與其他犯罪運輸工具的開砲權。
關於海巡艦艇開砲權責，草案修正如下：第八條 海巡機關人員執行職務，遇有下列各款情形之一，經使用刀、槍或其他必要器械仍不能制止，並經海洋委員會主任委員就該情形合理判斷，認已無其他手段制止時，得於必要限度內使用砲：一、遭受武力危害或脅迫時。二、航行海域內之船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯海盜、殺人或走私槍械、毒品等重大犯罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言