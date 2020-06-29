海巡「第一擊」開砲權擬易主 改由海委會主委掌握

海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而艦艇「開砲權」原為海巡署長，即現任署長陳國恩；但海洋委員會今天上午公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，指因應行政院組織改造，核准用砲的權責長官修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。

草案第二條同時增訂新條款，賦予海巡機關人員執行職務因未攜帶規定中的器械時，得使用其他足以達成目的的適當物品，該物品於使用時即視為法定器械。

海巡署預計今年起陸續出廠的22艘千噸級以上巡防艦，主砲將會裝設中科院研發的「鎮海火箭彈」系統，現役艦艇也有四零快砲，過去「第一擊」用砲權責，最高權責長官為海巡署長，但海巡署在行政院組改降為二級機關，上級單位改為海委會，用砲核准權因此易人。

草案第八條的用砲前提，除規定須由海委會主委判斷外，原條文原針對「水上」運輸工具進行設定，但考量世界各國已出現毒梟使用潛艇運毒，因此刪去「水上」一詞，賦予海巡艇對船舶與其他犯罪運輸工具的開砲權。