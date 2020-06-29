美軍籲台成立聯合特戰指揮部 AIT增派校級特戰聯絡官

我國特戰、兩棲偵搜營與各軍種甲種特勤隊，是國軍「不對稱」作戰戰力指標，美軍近年積極介入掌握我國這股軍力發展，2016年起於美國在台協會（AIT）台北辦事處增派一名校級特戰聯絡官，前參謀總長李喜明曾規劃「航空」與「特戰」分立專案，計畫按美軍建議成立「聯合特戰指揮部」，全案傳國防部緩議沉寂，但近期在軍方高層討論國軍兵力轉型案中，此案又被提及。

美軍至今不讓我國參與美軍主導的多國聯合軍演，但兩軍小部隊協訓一直不曾中斷。除我軍年度固定派遣部隊前往美國參訓外，美軍特戰部隊年度與我國有「閃光」及「互動」兩項小部隊互動演練，由美軍特戰部隊來台協訓，為此AIT甚至增設特戰聯絡官。近年三軍特勤隊及特戰部隊換裝模組化系統及成套裝備、外島兩棲偵搜營陸續興建專用碼頭等，據信都是美軍來台實勘後所作建議。

在建構「不對稱戰力」目標下，美軍希望我國成立「聯合特戰指揮部」的呼籲一直不曾間斷，抽離陸軍航空部隊，另整併三軍特勤隊、兩棲偵搜部隊、陸軍特戰營、負責高山站台的憲兵警衛中隊、政戰心戰單位，甚至仿照美空軍傘降救援隊（PJ），成立特戰救援隊。傳前參謀總長李喜明卸任前已完成推動規劃，但因茲事體大，全案被國防部議緩，沉寂至今。

但由於美軍高度重視我不對稱戰力建構，持續就希望成立聯合特戰指揮部向我喊話，蔡總統就職演說也公開宣示加速發展不對稱戰力。近期軍方高層又拋出航特分立的議題，陸軍司令部甚至積極推動希望將特戰兵監移到步訓部，引發討論。