美軍披露在台戰訓實況 學者咸認罕見 兩岸戰略互疑加深

美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍抵台與我軍共同操演的畫面，公開進行部隊形象的國際宣傳。學者認為，美軍此舉直接證實美軍派遣戰鬥部隊人員前來台灣與我軍聯合演訓，作法極為罕見，明顯將原本應維持低調的雙邊軍事交流活動「檯面化」，以便回應美國國會近年對提升與中華民國軍事交流的聲浪，並對中共傳達清晰的戰略訊號，避免誤判情勢；只是美國此舉將台灣綁得更緊，也將加深兩岸的戰略互疑。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，美國自1996台海危機之後，為保障美國區域戰略利益，開始加強對台軍事交流，以更好地理解台灣防衛戰力實況，20餘年來交流項目與層面愈益深廣。

他說，自馬政府時期以降，美方偶在其官方網頁及報導中，主動揭露兩軍交流互動之新聞或照片。台美雙方一向將台美軍事交流，視為超級敏感訊息，但近年來，美國主動片面公布頻次有增加的現象。

黃介正認為，美國的作為，固然可彰顯台美日趨緊密的軍事安援與交流合作，佐證美國對台安全承諾，強化台灣人民對於自我防衛的信心，使台灣更有自信面對並與大陸交往，當然也具有鞏固台灣親美聯美的政策方向，並藉以向北京傳達政治訊息的功能。簡單地說，美國此舉將台灣綁得更緊，也加深兩岸的戰略互疑。

財團法人國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲則表示，美軍落實國防授權法（NDAA）的要求，強化台灣不對稱戰力，特戰就是其中重要一環。除軍售硬體之外的軍事組訓，正是台美軍事合作的核心。

他表示，在此同時，國防部及國安會在近年發揮軍事外交的藝術，可掌握務實且深化互信，也功不可沒。美軍公佈相關畫面，與美海軍公佈機艦動態的公眾軍事外交作法類同，同時也向中共傳遞清晰的戰略訊號，不要誤判情勢令共軍採取軍事冒險行動。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這雖然並非美軍首次公布與我軍進行軍事交流的影像，但內容直接證實美軍派遣戰鬥部隊人員前來台灣，並與我軍聯合演訓，卻是極為罕見。

揭仲表示，雖然從馬政府時代開始，美軍就偶爾會公布我軍人員與美方人員進行軍事交流的影像，但仍舊存在若干限制，以符合雙邊無正式邦交的政治現實。其中之一就是在美軍主動公布的畫面中，我軍人員通常不穿著軍服，即使在2019年5月美軍曾發布我空軍現役軍官著制式、有我國軍階的迷彩軍服，赴關島參與「太平洋防衛者2019」(Pacific Defender 19)交流的消息與照片，但後來也遭美國官方主動從官網中移除。另一個限制，則是美方主動公布的影像中，涉及與雙邊演訓的部分，地點往往是在美國。

揭仲說，美軍近年主動突破這些限制，不排除是美國軍方刻意將原本應維持低調的雙邊軍事交流活動「檯面化」，以便回應美國國會近年對提升與中華民國軍事交流的聲浪；也不能排除是因為後續雙邊的軍事交流計畫中，美軍人員來台協訓的頻率和項目都有一定幅度的成長，在訊息管制日後將越來越困難的情況下，索性主動選擇性的揭露。