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「美軍在台灣」聯訓實況首曝光 國防部罕見表尊重

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中直升機尾桁上「陸軍」與國徽（紅圈處）在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中直升機尾桁上「陸軍」與國徽（紅圈處）在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片

數十年來美軍來台協助國軍進行戰訓，從未曝光實況，國防部向列為機密。但美軍特戰第一總隊拍攝「EXCELLENCE」（卓越）一片，大量使用美軍來到台灣與我軍共同操演的畫面，進行部隊形象的國際宣傳。片中我軍官兵與美軍在台共同編隊進行測考，參演的UH-60M黑鷹直升機尾桁上，「陸軍」字樣與「國徽」驚鴻一瞥。美軍在台代號「Balance Tamper」的特戰部隊互動協訓實況，首度曝光。

國防部也罕見證實，美軍公布影片有關披露台美軍事協訓片段，「皆屬正常軍事交流」，對此表示尊重。國防部均依年度計畫執行台美各項軍事交流，不針對個案評論。

美國參議院甫審查通過2021財政年度的國防授權法草案，內容包含讓美國醫療船艦停靠台灣，並要求美軍應該要具備抗中保台能力，同時邀請我軍參與環太平洋軍演。但國務院向來對相關建議持「鐵板一塊」立場，川普政府從未讓台美軍事交流在政治層面上實質曝光，但顯然已鬆綁美軍基層觀念，透過各種管道披露兩軍合作實況。

美軍特戰第一總隊去年2月公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片長44秒，置於官方網站與社群，作為部隊協助友邦訓練的國際宣傳，開頭時有近十秒時間，採用其所轄特戰分隊在台灣與陸軍特戰部隊共同執行室內攻堅、戰傷救護、人員撤離等施訓畫面，多名美軍教官搭配一名身著我方迷彩服的特戰官兵，在國軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅，並由黑鷹直升機撤離。片中直升機尾桁上陸軍與國徽在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。

據指出，這是代號「Balance Tamper」的台美特戰部隊互動協訓，兩國每年依據雙方任務與需求，執行1到2次，由美陸軍第一特戰總隊，派遣所轄ODA特戰分隊，來台與我三軍特戰部隊，實施共同訓練。

美軍第一特戰總隊，下轄四個特戰大隊與支援大隊，責任地區涵蓋美國西岸、印太地區、紐澳、俄羅斯與部分中亞地區，每一個大隊由四個特戰中隊、一個支援中隊所組成，各中隊則編制有6到12人的特戰分隊。其中，特戰第一大隊與所屬各中隊，前推駐防於沖繩與南韓，總隊部與其餘各大隊，都駐防在美國西岸華盛頓州路易斯堡基地。

陸軍特戰指揮部日前在湖口台地展示地空整體特攻作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後，便於戰場與「友軍」進行「協同作戰」時識別。

美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中多名美軍教官搭配一名身著我方迷彩服的特戰官兵，在國軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅。圖／擷取自美軍特戰第一總隊「EXCELLENCE」一片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中多名美軍教官搭配一名身著我方迷彩服的特戰官兵，在國軍營舍中模擬進行戰術搜索、攻堅。圖／擷取自美軍特戰第一總隊「EXCELLENCE」一片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中直升機尾桁上「陸軍」與國徽在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，片中直升機尾桁上「陸軍」與國徽在片中一閃而過，顯示美軍位置在台灣。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，作為部隊協助友邦訓練的國際宣傳，多名美軍教官搭配一名身著我方迷彩服的特戰官兵（紅箭頭所指），由黑鷹直升機執行撤離任務。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片
美軍特戰第一總隊去年公布「EXCELLENCE」（卓越）部隊形象一片，作為部隊協助友邦訓練的國際宣傳，多名美軍教官搭配一名身著我方迷彩服的特戰官兵（紅箭頭所指），由黑鷹直升機執行撤離任務。圖／擷取自美軍特戰第一總隊官方臉書粉絲專頁「EXCELLENCE」影片
陸軍特戰指揮部日前在湖口台地展示地空整體特攻作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後，便於戰場與「友軍」進行「協同作戰」時識別。記者洪哲政／攝影
陸軍特戰指揮部日前在湖口台地展示地空整體特攻作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後，便於戰場與「友軍」進行「協同作戰」時識別。記者洪哲政／攝影

特戰 美軍 陸軍

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