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共機1月內10次擾台 專家各有解讀

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
針對共機近日擾台頻率大增，有專家認為台灣要少挑釁中國，但也有專家提醒不能讓中國稱心如意。（Photo from Pikist）
針對共機近日擾台頻率大增，有專家認為台灣要少挑釁中國，但也有專家提醒不能讓中國稱心如意。（Photo from Pikist）

共機1月內10次擾台，有專家認為警告台灣，也有人認為是中共內部權鬥！共機近日擾台頻率創新高，淡江大學教授黃介正表示，台灣需要降低與中國衝突的氛圍，並積極加強軍隊素質提升。不過台大政治系副教授陳世民認為，中國希望透過頻繁擾台，正當化「台灣海峽內水化」的主張，政府必須積極面對、不能鬆懈。

少挑釁並強身備戰

淡江大學國防與戰略研究所教授黃介正認為，共機擾台可是有4個原因，一是中國從2015年開始加速軍隊現代化後，需要測試新型裝備的能力；第二是向美國「秀肌肉」，因為近來美、中對抗加劇，因此中國也要透過軍隊演練、任務，向美國展現遠程戰力投射的能力。

第三是中國對我國政局發展有意見，希望藉此警告台灣不要台獨，透過共機頻繁擾台對台灣政黨進行警告。最後則是中國可能尚未放棄以武力攻台，因此也要透過任務，熟悉未來台海爆發戰爭時，可能的戰場環境。他呼籲台灣應該以「少惹事、練身體」的方式應對共機擾台。

「要戴好口罩，不要亂講話！」黃介正提醒，鍵盤與鄉民無法拯救台灣，因此無論政府、人民需要少一點刺激性的言論，避免造成台海危機。而練身體的部分則是要更加強化軍事訓練、提升國軍素質，並加強發展經濟實力，讓我國軍民在心理上不畏戰。

習近平權力受挑戰？

陳世民則認為，中國在貿易戰、香港國安法等問題已跟美國激烈衝突，為何還會在此時透過共機擾台的活動向美方挑釁。他認為除了美、中戰略上的對抗以外，有可能習近平的權力再次受到挑戰，因此需要透過軍演煽動民族主義情緒，強化自己的聲望與權力，否則現在也不是刺激美國的好時機。

「中國近來也面臨經濟下滑、三峽大壩、中印衝突等重大問題。」陳世民說，由於內在與外部的麻煩很多，中國可能也希望透過軍事行動轉移焦點。他也提醒民眾，不能對中國越線的行為感到麻木，否則中國近日益發積極打破台海過往的軍事默契成為慣例，就會加強中方過往宣稱台灣海峽是中國領土的主張。

「台灣除了持續應對以外，也要思考兩岸論述走向。」陳世民擔心，過去希特勒採用「切香腸」戰術，得寸進尺導致歐洲諸國淪陷，雖然蔡英文提出了穩定、不挑釁的兩岸主張，但中國看起來沒有在理會蔡英文的論述，如果不提出新的主張或是積極行動，對於台灣的國家地位與台灣海峽的中立都有巨大損害，因此不能輕忽共機擾台頻率上升。

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習近平 蔡英文 國軍

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