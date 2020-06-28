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全民國防 Google取消桃園龍崗機敏陣地3D檢視功能

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
Google衛星地圖重啟桃園等4個都會區立體3D影像圖資功能，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心，當地非屬軍事管制區。圖：取自GOOGLE EARTH
Google衛星地圖重啟桃園等4個都會區立體3D影像圖資功能，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心，當地非屬軍事管制區。圖：取自GOOGLE EARTH

Google衛星地圖月前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等四個都會區立體3D影像圖資功能，國防部當時雖已同時要求Google必須依法刪除其中15處軍事管制區影像，但經實測發現，Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。消息披露後，國防部與Google取得共識，將陣地所在桃園龍崗圓環附近軍營--包括資電群、火箭營所在營區，3D功能全數取消，維持僅能平面傾斜檢視狀況。

國防部十餘年來積極從事「重慶14號」戰力保存工程，針對本島四大作戰區的指揮中心，展開地下化工程，八軍團與十軍團已陸續完工，北部六軍團因龍潭陸軍司令部大漢營區就有地下指揮所，因此最晚決定興建。若台北大直要塞衡山指揮所遭受攻擊，陸軍六軍團這處地下化工程即可取代指揮機制，並作為政要疏散要地。

桃園龍崗圓環周邊雖有不少軍營，但當地並非軍事管制區，原並不在國防部要求刪除的十五處軍事管制區影像，但經媒體曝光後，Google從善如流，取消包括北部地下備援作戰指揮中心陣地的3D功能。

北部地下備援作戰指揮中心3D影像經媒體披露後，Google從善如流，取消此處的3D功能，只能平面傾斜檢視。圖：取自GOOGLE EARTH
北部地下備援作戰指揮中心3D影像經媒體披露後，Google從善如流，取消此處的3D功能，只能平面傾斜檢視。圖：取自GOOGLE EARTH

國防部 陸軍 新北

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