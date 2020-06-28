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8月東沙情勢緊張？海巡岸砲未推進 學生體驗營照常實施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署七、八月份舉行的學生「2020東沙巡禮一海域安全及國家公園生態體驗營」照常實施，且報名額滿。圖為2016年參加人員合影。圖：海岸巡防署
海巡署七、八月份舉行的學生「2020東沙巡禮一海域安全及國家公園生態體驗營」照常實施，且報名額滿。圖為2016年參加人員合影。圖：海岸巡防署

因應外媒報導共軍可能8月在東沙群島進行軍演，國防部以「移地訓練」為名，派遣海軍陸戰隊九九旅一個加強連移訓東沙島，當地彷彿戰雲密布。但海岸巡防署證實，作為前進支援用的「155榴炮中隊」，目前仍在高雄待命，並未推進，而海巡署預定7、8月舉行的學生「2020東沙巡禮一海域安全及國家公園生態體驗營」也仍舊照常實施，且全部報名額滿。海巡署表示，南海情勢尚稱穩定。

海巡署東、南沙巡防指揮部屬於輕裝步兵，目前配置的防衛性武器，包括40公釐高射砲、40榴彈槍、81、120公釐迫擊砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器。其中40高砲、120迫砲是在國民黨馬政府執政時期前運部署，並整建防禦工事；增加部署155榴彈砲，是蔡政府強化南海防務的指標措施，意在南海情勢變化時前進部署。國防部撥交6門M114式155公厘榴砲，目前建制在東南沙分署的「155榴炮中隊」，海巡署已完成6砲各組男女砲兵訓練。

外媒報導共軍可能8月在東沙群島進行軍演，甚至模擬奪島，海巡署除派艦部署在周邊海域監控情勢外，國防部也證實海軍陸戰隊九九旅由副旅長率部分兵力登島進行移地訓練。據了解，陸戰隊是派遣一個加強連登島，協助225名東沙指揮部海巡官兵強化戰備。

但相較於外界不斷「炒作」此區域情勢，海巡署每年在東沙環礁舉行的民國109年海洋體驗營照常實施，六梯次「2020東沙巡禮一海域安全及國家公園生態體驗營」，將在7、8月舉行，報名學生將搭乘海巡艦艇前往東沙。而相較於陸戰隊前進登島，海巡「155榴炮中隊」目前仍在高雄駐地，並未移防。

針對155榴彈砲未移防東沙，海巡署表示，目前南海情勢尚稱穩定，海巡署東南沙分署所屬各部隊均按年度計畫實施各項訓練，並配合國家政策及上級指導，適切調整相關規劃。而「2020東沙巡禮一海域安全及國家公園生態體驗營」報名已額滿，7、8月三個梯次照常實施。

海軍陸戰隊是派遣一個加強連登島，協助東南沙分署兩百廿五名東沙指揮部海巡官兵（如圖）強化戰備。圖：東南沙分署官方臉書粉絲頁
海軍陸戰隊是派遣一個加強連登島，協助東南沙分署兩百廿五名東沙指揮部海巡官兵（如圖）強化戰備。圖：東南沙分署官方臉書粉絲頁
海岸巡防署證實，作為前進支援用的「155榴炮中隊」，目前仍在高雄待命，並未推進。圖：東南沙分署官方臉書粉絲頁
海岸巡防署證實，作為前進支援用的「155榴炮中隊」，目前仍在高雄待命，並未推進。圖：東南沙分署官方臉書粉絲頁

海巡署 南海 陸戰隊

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