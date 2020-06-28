台灣想外銷軍備？中科院真誠的科學家告訴你卡在哪關

中山科學研究院近年勤於參加各國航太展，希望拓展國產軍備外銷可能性，但中科院前院長、現任軍通中心顧問的杲中興曾透露，美方希望我國擔任美國的OEM（代工生產商)。他舉例透露，我國當年造出F-5E戰機模擬器，美方來詢希望出售給墨西哥，但必須到美國組裝、貼美國品牌才能賣。

杲中興畢業於中正理工學院航空工程系、航研所，是美國加州大學戴維斯分校機械航空博士，曾在空軍聯隊擔任飛修官，後轉任中科院專職國防科技研究，曾任中科院火箭飛彈所所長，任內晉升為空軍少將，隨後升任首席副院長，2015年軍職屆齡退伍，改為科聘副院長，並升任院長。任內中科院研發增程型雄三反艦飛彈、天弓三型、海弓三防空飛彈、雷霆2000多管火箭等研發任務貢獻極大，也完成雲豹甲車30鏈砲塔研發，院內不少人士評他是實事求是、「真誠直言」的科學家。

杲中興數月前卸下院長一職，改聘為中科院軍通中心顧問，而原中科院副院長葛平亞也調任材料暨光電研究所特助，副院長一職由原執行長冷金緒升任。杲中興未獲續聘，傳聞稱他因堅持風骨，未配合某些建案需索，因此離任。

對於中科院軍備外銷，如中科院善於製造的訓練模擬器，杲中興曾經表示，美國規定，軍售要跟著軍售走，我國若要賣訓練模擬器，須到美國組裝，打成美國品牌，才能賣到其他國家，且規定七成至九成要在美國本土製造。

他舉例，我國曾經製造出F-5E戰機模擬器，「我們有許多摔壞F-5E放在飛機墳場，把機頭鋸下來，作成模擬器就可以賣了，當廢鐵賣一公斤僅12元到15元，作成模擬器值5000萬元」。中科院完成後，美方來問，「能不能賣」，因為美方希望賣到墨西哥去，但必須由美方出售。