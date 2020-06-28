快訊

台中男與前妻感情糾紛亮槍恐嚇 彰化兩警衝突中中槍

台灣想外銷軍備？科學家透露與美交涉卡關內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣想外銷軍備？中科院真誠的科學家告訴你卡在哪關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院前院長杲中興。記者洪哲政／攝影
中科院前院長杲中興。記者洪哲政／攝影

中山科學研究院近年勤於參加各國航太展，希望拓展國產軍備外銷可能性，但中科院前院長、現任軍通中心顧問的杲中興曾透露，美方希望我國擔任美國的OEM（代工生產商)。他舉例透露，我國當年造出F-5E戰機模擬器，美方來詢希望出售給墨西哥，但必須到美國組裝、貼美國品牌才能賣。

杲中興畢業於中正理工學院航空工程系、航研所，是美國加州大學戴維斯分校機械航空博士，曾在空軍聯隊擔任飛修官，後轉任中科院專職國防科技研究，曾任中科院火箭飛彈所所長，任內晉升為空軍少將，隨後升任首席副院長，2015年軍職屆齡退伍，改為科聘副院長，並升任院長。任內中科院研發增程型雄三反艦飛彈、天弓三型、海弓三防空飛彈、雷霆2000多管火箭等研發任務貢獻極大，也完成雲豹甲車30鏈砲塔研發，院內不少人士評他是實事求是、「真誠直言」的科學家。

杲中興數月前卸下院長一職，改聘為中科院軍通中心顧問，而原中科院副院長葛平亞也調任材料暨光電研究所特助，副院長一職由原執行長冷金緒升任。杲中興未獲續聘，傳聞稱他因堅持風骨，未配合某些建案需索，因此離任。

對於中科院軍備外銷，如中科院善於製造的訓練模擬器，杲中興曾經表示，美國規定，軍售要跟著軍售走，我國若要賣訓練模擬器，須到美國組裝，打成美國品牌，才能賣到其他國家，且規定七成至九成要在美國本土製造。

他舉例，我國曾經製造出F-5E戰機模擬器，「我們有許多摔壞F-5E放在飛機墳場，把機頭鋸下來，作成模擬器就可以賣了，當廢鐵賣一公斤僅12元到15元，作成模擬器值5000萬元」。中科院完成後，美方來問，「能不能賣」，因為美方希望賣到墨西哥去，但必須由美方出售。

據了解，我空軍也透過航技學校，針對空軍除役的F-5E戰機所留下的J85-GE-21型發動機，支援中科院希望研改成成為長程巡弋飛彈的動力所需發動機，但同樣需經美方同意。

我國當年造出F-5E戰機模擬器，美方來詢希望出售給墨西哥，但必須到美國組裝、貼美國品牌才能賣。圖／本報資料照
我國當年造出F-5E戰機模擬器，美方來詢希望出售給墨西哥，但必須到美國組裝、貼美國品牌才能賣。圖／本報資料照
中科院善於製造各式訓練模擬器。圖為勇鷹高教機模擬器。圖：軍聞社
中科院善於製造各式訓練模擬器。圖為勇鷹高教機模擬器。圖：軍聞社

中科院 空軍 飛彈

延伸閱讀

本月第4度 美戰機阿拉斯加外海攔截俄偵察機

中科院研發新型自殺無人機 專家介紹我欲模仿戰友系統

兩周8度 空軍今再偵獲中共轟6、殲10戰機闖我西南空域

陸軍特戰接裝雷射標定儀 漢光實兵首秀導引地獄火飛彈

相關新聞

台灣想外銷軍備？中科院真誠的科學家告訴你卡在哪關

中山科學研究院近年勤於參加各國航太展，希望拓展國產軍備外銷可能性，但中科院前院長、現任軍通中心顧問的杲中興曾透露，美方希...

中科院研發新型自殺無人機 專家介紹我欲模仿戰友系統

中科院以從2019年到2022年的4年期程，以「奇隼專案」為名編列4億9364萬元預算，計畫研發小型自殺式無人機系統，並...

台灣爭取參與環太平洋軍演 專家：觀察員身分可期待

國防部長嚴德發5月初在立法院答詢表示，爭取參與8月登場的環太平洋軍事演習。專家指出，台灣可期待以「觀察員」身分受邀參與，...

美學者唐安竹分析：美軍巴士海峽反潛 台灣順勢加入

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）昨晚推文指出，台灣一架P-3C反潛機24日可能順勢加入美軍在巴士海峽...

「將星」難熬…清大首批10人走4人

新竹清華大學率先與國防部合作「將星計畫」，要培養軍事明日之星。不過，去年首屆十名將星計畫新生，已有四人因承受不了壓力打退...

政大盼將星計畫增額 清大：需科技將才

國防部二○一九年預算評估報告統計，軍官招募已連續四年未達標，招募率七成四左右。因此轉向頂尖大學求才，首個找上「孫立人母校...

將星計畫難解國軍人才荒 根本改善軍校招募才是正途

孫立人所以為名將，與清華大學頂多是畢業生關係；他後來留美，進入維吉尼亞軍校就讀，西式的軍事教育與觀念，加上返國後在宋子文成立的稅警團服役，這才是孫立人後來成為名將的開始。

複製孫立人遇瓶頸？清大首批「將星計畫」學生跑掉四成

新竹清華大學率先與國防部合作「將星計畫」，要培養軍事明日之星，但去年首屆10名將星計畫新生，已有4人因承受不了課業兩頭燒壓力打退堂鼓；7月6日兩屆學生共16人將一起參加陸軍官校入伍訓，學生能否挺過，將再面臨考驗。

共機又來 本月第9次襲擾我西南空域

國防部發言人史順文稍早證實，中共軍機今天中午短暫進入台灣西南部防空識別區。

共機又擾台 侵入西南空域遭國軍驅離

中共透過智庫「南海戰略態勢感知計畫」推特平台（SCS ProbingInitiative）頻繁發布美軍機艦蹤跡同時，傳出...

美參院草案籲邀台參加軍演 外交部：密切關注審議情形

美國參議院國防授權法草案，呼籲美國邀台參加軍演且停泊醫療船；外交部今天表示，外交部將持續密切關注草案後續審議情形，並與相...

李艷秋：願每顆將星都能真誠為人民、國家而閃亮

總統府警衛室主任陳敏華去年「私菸案」連帶督導之責遭記大過，仍順利晉升少將。資深媒體人李艷秋今天透過臉書貼文說，執政者不惜...

熱門新聞

影／韓國瑜懷念許崑源 說出3件他驚訝又感動的故事

比大陸早9個月 研究：去年3月西班牙廢水驚現新冠病毒

歐盟7月1日重開邊境 美台未列入清單 中國列有條件接受

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

影／韓國瑜現身悼許崑源 韓家軍揮手喊加油

黨團記者會限入令 最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。