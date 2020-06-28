中科院研發新型自殺無人機 專家介紹我欲模仿戰友系統

中科院以從2019年到2022年的4年期程，以「奇隼專案」為名編列4億9364萬元預算，計畫研發小型自殺式無人機系統，並詢商鎖定波蘭WB集團產製的「戰友」(Warmate) 小型無人機系統，作為參考模仿對象，傳希望用於灘岸殲敵。但有專家表示，戰友無人機裝藥量小，充其量只是六零砲的檔次，但該公司裝藥最多者可達3.7公斤的TBX空爆燃燒炸藥的「戰友二型」，才能達到在灘岸攻擊裝甲車輛或登陸艇的效果。

好萊塢電影「全面攻佔3：天使救援」一片有成群無人機自主編隊高速攻擊目標的科技劇情，同樣研發「劍翔」反輻射無人機的中科院資通所，影片上映時曾由高階主管率隊看這部片，要求所屬「對於電影內容運用各該領域技術能量或創新應用提出心得及想法」。果然，中科院傳來建案研發性能類同的自殺式無人機系統。

中科院已有研發「劍翔」群攻式無人機基礎，也研發出名為「火紅雀」的前置雙螺旋動力的攻擊無人機，均可鎖定影像目標進行攻擊。中科院資通所月初發布「定翼無人機系統」詢商公告，所訂規格顯然鎖定波蘭WB國防工業集團所推出的戰友（Warmate）小型自殺式無人機，全系統包含6架定翼無人機載具、3個可見光酬載、3個熱像儀酬載、1套地面控制站1套、地面數據終端收發機等裝備。

台海安全研究中心主任梅復興透過臉書評論表示，「戰友」(Warmate)，至少其武裝型，嚴格來說應該稱為「滯空型彈械」(Loitering Munition)，但亦可當普通的無人機使用。基本型全重約5.3公斤，可由單兵攜帶，並以壓力彈射起飛，無需跑道。極速可達每小時150公里，滯空時間約30分鐘，升限3000公尺，但一般作業高度僅在100至500公尺之譜。由於無線電遙控的視線(LOS) 限制，所以作業範圍僅約15公里。

梅復興指出，該機最大籌載1.4公斤，可裝備光電等感測監偵查設備或彈頭。執行監偵任務時，「戰友」可收回重複使用。擔任攻擊任務時，則可改裝上雷射導引的戰鬥部。原廠彈頭重超過1公斤，分高爆破片彈與高爆破甲彈兩種，可視需要選用。據稱裝藥量約300公克，據信是B炸藥；基本上是60迫擊砲彈的檔次。而從實彈試射的影片看來，爆炸威力似乎也僅略大於60迫砲彈，一般裝藥約200公克左右，對曝露的人員固然具有一定殺傷力，但對稍微硬一點的物質目標破壞力恐怕就會較為有限了。烏克蘭有另外研製略大一些的彈頭供此型無人機使用，威力似乎略強些，穿甲彈型(HEAT) 彈頭的穿透力也較佳。