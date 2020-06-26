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美參院草案籲邀台參加軍演 外交部：密切關注審議情形

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

美國參議院國防授權法草案，呼籲美國邀台參加軍演且停泊醫療船；外交部今天表示，外交部將持續密切關注草案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。

美國聯邦參議院23日公布審查通過的2021財年國防授權法（NDAA）草案，其中國會意見指美應強化與台灣的雙邊軍事合作與交流，邀請台灣參加環太平洋軍演；並應讓投入抗疫的兩艘海軍醫療船可以停靠台灣，延續雙方在對抗疫情上的合作，並增進雙方在軍事醫藥和人道救助上的合作。

外交部發言人歐江安今天表示，感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事安全合作與交流，彰顯美國會參眾兩院對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

歐江安表示，外交部將持續密切關注「2021會計年度國防授權法案」後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。

外交部 國防授權法案 美軍

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