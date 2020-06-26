美參院草案籲邀台參加軍演 外交部：密切關注審議情形

空軍清泉崗基地新建抗炸機堡「建安六號」工程準備動工，對於案中空軍準備興建具備3300磅抗炸力的機堡，有專家研判，顯然是為防禦俄羅斯製KAB-1500精準導引炸彈攻擊而規劃的。他同時認為，我國用機堡一直都沒有門，恐難防護破片或近爆的損害，建議納入考慮。

2020-06-24 11:17