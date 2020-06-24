空軍清泉崗新建機堡 為防KAB-1500精準導引炸彈攻擊？

空軍清泉崗基地新建抗炸機堡「建安六號」工程準備動工，對於案中空軍準備興建具備3300磅抗炸力的機堡，有專家研判，顯然是為防禦俄羅斯製KAB-1500精準導引炸彈攻擊而規劃的。他同時認為，我國用機堡一直都沒有門，恐難防護破片或近爆的損害，建議納入考慮。

共軍興建模擬空軍清泉崗基地場地，作為實兵攻擊操演之用。空軍今年起將耗資近44億元，在台中清泉崗機場建設36座具備3300磅抗炸力的新式機堡。空軍「建安六號」新建工程委託專案管理暨監造技術服務案，今日公告決標，全案將自本月30日起履約，工程預估至民國115年6月30日完成。

台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文評論表示，此案「3300磅級」不知是怎麼算的？ 因為即便重量相同的炸彈，會因其外殼的形狀，質料硬度以及撞擊速度，角度等因素而對防護體的穿透力有所不同。有時因為設計與技術的優勢，即便相當小的炸彈，穿透力都可以頗為可觀。比如美軍的GBU-39「小直徑炸彈」(SDB) 雖僅重129公斤 (285磅)，卻可穿透1公尺積土下1公尺厚的鋼固水泥結構。

他認為，空軍計劃新建機堡所謂的「3300磅級」防護力顯然是為防禦俄羅斯KAB-1500精準導引炸彈攻擊而規劃的，但不知究竟是針對這型彈的通用型或穿透型。

梅復興貼文指出，KAB-1500系列重約1525公斤 (3355磅)，彈頭重1100公斤，穿透型裝藥210公斤，可由共軍現役的Su-27衍生系列包括Su-30MKK以及Su-35等機型掛載。目前有限公開資料稱，穿透彈型能穿透約2公尺的鋼固水泥或20公尺積土。他同時表示，我們的機堡似乎一直都沒有門，因此對於破片或近爆的損害恐難防護，不知此次有否納入考慮？