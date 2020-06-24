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台中清泉崗新建抗炸機堡 空軍「建安六號」工程本月啟動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍興建模擬空軍清泉崗基地場地，作為實兵攻擊操演之用。空軍新建案將耗資近四十四億元，在台中清泉崗機場建設卅六座抗炸機堡（圖為示意）。記者洪哲政／攝影
共軍興建模擬空軍清泉崗基地場地，作為實兵攻擊操演之用。空軍新建案將耗資近四十四億元，在台中清泉崗機場建設卅六座抗炸機堡（圖為示意）。記者洪哲政／攝影

共軍興建模擬空軍清泉崗基地場地，作為實兵攻擊操演之用。空軍今年起將耗資近44億元，在台中清泉崗機場建設36座具備3300磅抗炸力的新式機堡。空軍「建安六號」新建工程委託專案管理暨監造技術服務案，今日公告決標，由中興工程顧問股份有公司以1億1017萬元得標，將自本月30日起履約，預估至民國115年6月30日完成。

空軍司令部曾表示，此案是為配合「一機一庫」政策，構建高抗炸係數防護機庫，以確保應急作戰階段及平遭敵猝然攻擊時，仍能保有對敵聯合制壓、截擊及國土防衛作戰能力，以確保我軍戰力得以發揚於空中。此案計畫編列43億9255萬2千元，自今年起至民國115年度，在清泉崗機場興建9座四聯機庫堡、滑行道及其附屬設施。

空軍表示，清泉崗基地36座防護機庫構建案，將有利於兵力機動移防、緊急轉降及傳統機庫堡設施分年維護與整建作業遂行，同時也可提供友軍航空器停駐，達到隱蔽掩蔽效果。

「建安計畫」是台東石子山地下化工程名稱，與花蓮佳山計畫相同。空軍興建新式機堡，也以「建安」為名。「建安六號」工程由清泉崗的空軍第3戰術戰鬥機聯隊進行採購，工程起迄時間與空軍在預算案中宣示新建機堡的時程相符。

台中清泉崗基地駐防IDF戰機，目前新竹幻象戰機聯隊也轉駐於此，當地近年有不少新建設施，除有儲存萬劍彈的大型彈庫外，現在將開始興建新式抗炸機堡；國軍對新型機堡的作戰需求須具備3300磅抗炸能力，傳須美軍釋出工程技術，因此每座造價上億元，空軍目前沒有足夠預算一次將新竹、台中、嘉義和台南等一線機堡全面換新，因此將興建機堡分為多案，以落實「一機一庫」政策為優先，未來視預算規模評估在其他西部機場增建機堡。

空軍「建安六號」新建工程委託專案管理暨監造技術服務案，今日公告決標。圖／取自政府採購網站
空軍「建安六號」新建工程委託專案管理暨監造技術服務案，今日公告決標。圖／取自政府採購網站

清泉崗機場 空軍 幻象戰機 國軍

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