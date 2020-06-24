台中清泉崗新建抗炸機堡 空軍「建安六號」工程本月啟動

共軍興建模擬空軍清泉崗基地場地，作為實兵攻擊操演之用。空軍今年起將耗資近44億元，在台中清泉崗機場建設36座具備3300磅抗炸力的新式機堡。空軍「建安六號」新建工程委託專案管理暨監造技術服務案，今日公告決標，由中興工程顧問股份有公司以1億1017萬元得標，將自本月30日起履約，預估至民國115年6月30日完成。

空軍司令部曾表示，此案是為配合「一機一庫」政策，構建高抗炸係數防護機庫，以確保應急作戰階段及平遭敵猝然攻擊時，仍能保有對敵聯合制壓、截擊及國土防衛作戰能力，以確保我軍戰力得以發揚於空中。此案計畫編列43億9255萬2千元，自今年起至民國115年度，在清泉崗機場興建9座四聯機庫堡、滑行道及其附屬設施。

空軍表示，清泉崗基地36座防護機庫構建案，將有利於兵力機動移防、緊急轉降及傳統機庫堡設施分年維護與整建作業遂行，同時也可提供友軍航空器停駐，達到隱蔽掩蔽效果。

「建安計畫」是台東石子山地下化工程名稱，與花蓮佳山計畫相同。空軍興建新式機堡，也以「建安」為名。「建安六號」工程由清泉崗的空軍第3戰術戰鬥機聯隊進行採購，工程起迄時間與空軍在預算案中宣示新建機堡的時程相符。